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22 Eki 2021 - 16:56- Eğitim G: 22 Eki 2021 - 16:58

Jandarmadan öğrencilere trafik kurallarını hatırlatan proje

Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim’in koordinesi ile Karamürsel Yalakdere İlköğretim Okulu öğrencilerine “Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük” baskılı tişört, şapka ve düdük dağıtıldı

Jandarmadan öğrencilere trafik kurallarını hatırlatan proje mask

Önceki gün saat 11.30 sıralarında Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim’in koordinesi ile Karamürsel Yalakdere İlköğretim Okulu’nda “Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük Projesi” kapsamında öğrencilere “Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük” baskılı tişört, şapka ve düdük dağıtıldı. Programa İlçe Kaymakamı Osman Aslan Canbaba da katıldı. 2021-2023 yıllarını kapsayan proje kapsamında öğrencilere yönelik seminer de düzenlendi.
# proje

22 Eki 2021 - 16:56 - Eğitim

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