Jandarmadan öğrencilere trafik kurallarını hatırlatan proje

Önceki gün saat 11.30 sıralarında Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim’in koordinesi ile Karamürsel Yalakdere İlköğretim Okulu’nda “Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük Projesi” kapsamında öğrencilere “Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük” baskılı tişört, şapka ve düdük dağıtıldı. Programa İlçe Kaymakamı Osman Aslan Canbaba da katıldı. 2021-2023 yıllarını kapsayan proje kapsamında öğrencilere yönelik seminer de düzenlendi.