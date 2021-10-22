Önceki gün saat 11.30 sıralarında Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim’in koordinesi ile Karamürsel Yalakdere İlköğretim Okulu’nda “Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük Projesi” kapsamında öğrencilere “Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük” baskılı tişört, şapka ve düdük dağıtıldı. Programa İlçe Kaymakamı Osman Aslan Canbaba da katıldı. 2021-2023 yıllarını kapsayan proje kapsamında öğrencilere yönelik seminer de düzenlendi.
22 Eki 2021 - 16:56- Eğitim Güncelleme: 22 Eki 2021 - 16:58
Jandarmadan öğrencilere trafik kurallarını hatırlatan proje
Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim’in koordinesi ile Karamürsel Yalakdere İlköğretim Okulu öğrencilerine “Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük” baskılı tişört, şapka ve düdük dağıtıldı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.