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22 Eki 2021 - 16:57- Siyaset G: 22 Eki 2021 - 16:58

Merttürk: Bu bütçede vatandaş nerede?

Kartepe Belediyesi 2022 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçe Taslağını değerlendiren CHP İlçe Başkanı Nilay Merttürk, “Bazı müdürlüklerde bütçelerinin toplam bütçe artışının yaklaşık 3 katı kadar arttığını görüyoruz. Ancak pandemi gibi zorlu bir süreçten geçerken, bu bütçede vatandaş nerede?” diye sordu

Merttürk: Bu bütçede vatandaş nerede? mask

CHP Kartepe, Kartepe Belediyesi 2022 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçe Taslağını düzenlediği basın açıklamasıyla değerlendirdi. Açıklamaya CHP Kartepe İlçe Başkanı Nilay Merttürk, Kartepe Belediyesi Grup Sözcüsü Yakup Kalmuk, Meclis Üyeleri Özlem Ejderoğlu Çankaya, Ayla Demir, Hasan Bayrak ve Sabri Soyer katıldı.

“BU BÜTÇEDE VATANDAŞ NEREDE?”

Bütçe taslağının vatandaşa dokunan bir yapıda olmadığını ifade eden İlçe Başkanı Nilay Merttürk, “Bütçeye baktığımızda performans ne kadar sosyal belediyeciliği karşılıyor sorusu aklımıza geliyor. Bazı müdürlüklerde bütçelerinin toplam bütçe artışının yaklaşık 3 katı kadar arttığını görüyoruz. Ancak pandemi gibi zorlu bir süreçten geçerken, bu bütçede vatandaş nerede? Stratejik Planı oluştururken büyük proje olarak iki adet proje öngörülmüş. Kentleşme adına atılan bir adım göremiyoruz. 2022 yılında “Maşukiye Giriş Projesi”nin %60’ının tamamlanacağı planlanmışken, şu ana kadar %30’u bitirilmesi gereken projede gözle görülür hiçbir ilerleme yok” dedi.

“RET OYU VERDİK”

“Belediyenin 2022 Mali Yılı Bütçesi bir önceki yıla göre %45,70 oranında artarak 220.000.000,00 TL olarak planlanmıştır” diyen CHP gurup Sözcüsü Yakup Kalmuk ise; “Bütçenin Müdürlüklere dağılımına bakıldığında 3 Müdürlüğün (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Arşiv Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü) bütçesinin azaldığı, 2 Müdürlüğün (Emlak İstimlak Müdürlüğü ve Teftiş Kurulu Müdürlüğü) bütçesinin değişmediği, diğer müdürlüklerin bütçelerinin arttırıldığı görülmekte. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Etüt Proje Müdürlüğü bütçelerinin toplam bütçe artışının yaklaşık 3 katı kadar artmış. Geçmiş yıl bütçe gerçekleşmeleri göz önüne alındığında bu yılki bütçenin de hedef doğrultusunda gerçekleşemeyeceğinden Bütçe Tasarısına CHP Grubu olarak ‘RET’ verdik” şeklinde konuştu.

# eğitim, Kartepe, proje, chp
# CUMHURİYET HALK PARTİSİ İLE İLİŞKİLİ:
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22 Eki 2021 - 16:57 - Siyaset

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