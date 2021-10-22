Belediye Derince maden buldu: 0-2

Gümüşhane deplasmanında sahaya çıkan Belediye Derince, Karabük deplasmanından sonra bu kez de Gümüşhane de kazanarak iç saha yenilgilerini telafi etti. Goller Uğurcan ve Efe (pen.)’den geldi

GÜMÜŞ MADENİNDEN ÜÇ ALTIN PUAN

3.Lig 3.Grup temsilcimiz, beraberlikler rekortmeni Belediye Derince, 5 beraberliğin ardından dün Gümüşhane deplasmanında ikinci galibiyetini ede etti. Sarı lacivertliler son derece zor bir deplasmanda üç puanı 2 golle kazanırken, goller Uğurcan ve Efe’nin penaltısından geldi. Murat Parlak döneminde üçüncü maçında ikinci galibiyeti alan takım, çıkışını sürdürdü. Sarı Lacivertliler salı günü 15.30’da başlayacak maçta İzmir’de Altay ile Ziraat Türkiye Kupası 3.tur maçı oynayacak.