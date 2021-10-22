Belediye Derince maden buldu: 0-2

Gümüşhane deplasmanında sahaya çıkan Belediye Derince, Karabük deplasmanından sonra bu kez de Gümüşhane de kazanarak iç saha yenilgilerini telafi etti. Goller Uğurcan ve Efe (pen.)’den geldi
GÜMÜŞ MADENİNDEN ÜÇ ALTIN PUAN
3.Lig 3.Grup temsilcimiz, beraberlikler rekortmeni Belediye Derince, 5 beraberliğin ardından dün Gümüşhane deplasmanında ikinci galibiyetini ede etti. Sarı lacivertliler son derece zor bir deplasmanda üç puanı 2 golle kazanırken, goller Uğurcan ve Efe’nin penaltısından geldi. Murat Parlak döneminde üçüncü maçında ikinci galibiyeti alan takım, çıkışını sürdürdü. Sarı Lacivertliler salı günü 15.30’da başlayacak maçta İzmir’de Altay ile Ziraat Türkiye Kupası 3.tur maçı oynayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Kadir - Tebrikler derince.Bu yolun sonu şampiyonluk olsun inşallah.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.