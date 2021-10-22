Engelsiz Cafe’de anlamlı toplantı

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü toplumun dezavantajlı gruplarına sunduğu hizmetlerin kalitesini artırmak, Sivil Toplum Örgütlerinin özel gereksinimli bireyler için sunduğu fikirler ve talepler doğrultusunda projeleri gerçekleştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci bu çalışmalar kapsamında Kocaeli Engelliler Dernekleri Federasyon Başkanı Mehmet Ata Doğan ve Kocaeli Spastik Çocuklar Derneği Başkanı Nurel Ergüneş ile Engelsiz Cafe’de bir araya geldi.



TEŞEKKÜR ETTİ



Kocaeli Engelliler Dernekleri Federasyon Başkanı Mehmet Ata Doğan toplantıya dair yaptığı açıklamada, “İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile özel gereksinimli bireyler için planlanan projelerdeki ulusal ve uluslararası alanda yapacağımız çalışmalara bulunacakları katkının teminatını almış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Yaptığımız toplantı için teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.