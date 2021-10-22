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22 Eki 2021 - 17:47- Asayiş G: 22 Eki 2021 - 17:50

Arkadaşlarını öldüren 3 şüpheli tutuklandı

Karamürsel’de 3 ay önce kaybolan ve kendisinden haber alınamayan şahsın, araç anlaşmazlığı yaşadığı 3 ev arkadaşı tarafından boğularak öldürüldükten sonra Gemlik’te dereye atıldığı belirlendi. Cinayete ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Arkadaşlarını öldüren 3 şüpheli tutuklandı mask

Olay, 7 Ağustos’ta Karamürsel’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karamürsel’de tersanede çalışan Selçuk Duman’dan haber alamayan ailesi polise giderek kayıp ihbarında bulundu. İhbar sonrasında inceleme başlatan polis ekipleri, Duman’ın araç anlaşmazlığı yaşadığı ve aralarında ev arkadaşlarının da olduğu 6 kişiyi Zonguldak, Kırıkkale, Karamürsel ve Gebze’de düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

İPLE BAĞLADIKLARI CESEDİ DEREYE ATTILAR

Gözaltına alınan şahıslardan 3’ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, E.A.K. (42), O.B. (38), E.K. (33) adlı 3 şüpheli ise ev arkadaşlarını anlaşmazlıkta çıkan tartışma neticesinde iple boğarak Gemlik’te dereye attıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. İtiraf sonrasında harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gemlik’te belirtilen dere yatağında dalgıçlar eşliğinde arama başlattı. Uzun süren aramalarda Duman’ın cesedine rastlanmazken, aramaların devam ettiği öğrenildi.

TARİHİ ESER SİKKELER ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan şahısların kullandıkları araçlarında yapılan aramalarda ise tarihi eser niteliğinde altın sikkeler ele geçirildi. Sikkeleri gizlemek isteyen şahısların, kahvaltılık malzemelerin içine sikkeleri sakladıkları belirlendi. Şahısların yapılan incelemelerinde ise tarihi eser kaçakçılığından suç kayıtlarının bulunduğu belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan E.A.K. (42), O.B. (38) ve E.K. (33) adlı şahıslar, sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

22 Eki 2021 - 17:47 - Asayiş

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