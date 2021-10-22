Kaza, 21.00 sıralarında Derince ilçesi Sırrıpaşa Nato Caddesi ve Harmantarla Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nato Caddesi'nden Gaffar Okkan Caddesi'ne dönmek için manevra yapan Ercan G. idaresindeki 14 AE 324 plakalı Tofaş marka otomobil, Muhammet T. idaresindeki 67 TT 462 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Derince Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada aracında içki şişeleri bulunan Ercan G. adlı sürücünün alkollü olduğu iddia edildi. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.
22 Eki 2021 - 23:14- Asayiş Güncelleme: 22 Eki 2021 - 23:17
3 kişinin yaralandığı kazada araçtan içki şişeleri çıktı
Derince'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Alkollü olduğu iddia edilen sürücünün hurdaya dönen aracından ise içki şişeleri çıktı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.