İzmit Belediyesi Cumhuriyet Bayramı’nda bayram ruhunu doruklarda yaşatacak

Göreve geldiğinden bu yana milli bayramlarımızı özlenen günlerde olduğu gibi kutlayan ve bayram coşkusunun tüm kente yayılmasını sağlayan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu sene de dolu dolu geçecek. İzmit Belediyesi birbirinden renkli ve anlamlı etkinliklerle İzmitlilere bayram coşkusunu doruklarda yaşatacak.

ATATÜRK SERGİSİ İLE BAŞLAYACAK

25 Ekim Pazartesi günü açılışı yapılacak olan Cumhuriyet Temalı Atatürk Sergisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na kadar Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak. Vatandaşlar bu anlamlı sergiyi Cumhuriyet Bayramı’nı içine alan hafta boyunca 08.30 – 17.30 saatleri arasında ziyaret edebilecek.

SANAT AKADEMİSİ ÖĞRENCİLERİ SAHNEDE OLACAK

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 28 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Parkı Amfi Tiyatro’da 16.00 – 18.00 saatleri arasında İzmit Belediyesi Bando Dinletisi, Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu Performansı yer alacak. Programın devamında Koro Şefi Eğitmen ve Müzisyen Ersan Çelik eşliğinde Sanat Akademisi Müzik Bölümü Kursiyerlerinin Cumhuriyet Temalı Çocuk Korosu sahne alacak. Koronun ardından sahneye çıkacak olan Grup Makedonska, mini konseri ile vatandaşlara keyifli bir akşam yaşatacak.

ATATÜRK’ÜN İZMİT ZİYARETLERİ KONUŞULACAK

28 Ekim Perşembe günü konser ve dinletilerin ardından Cumhuriyet Parkı Amfi Tiyatro’da 18.00 – 19.30 saatleri arasında Doç. Dr. Esma Torun Çelik ile Milli Mücadele Dönemi İzmit ve Atatürk konulu söyleşi gerçekleşecek. Söyleşide Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmit ziyaretleri ve Kurtuluş Savaşı döneminde İzmit ahvali hakkında konuşulacak.

SPORA TEŞVİK

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü öncülüğünde çocukları spora teşvik etmek amacıyla 28 Ekim Perşembe günü İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunda 9-10 yaş teşvik yüzme yarışları düzenlenecek. Ayrıca 29 Ekim Cuma günü Armada Kent Sitesi Teniz Kortlarında çocuklar için 8-9-10 yaş teşvik tenis turnuvası yapılacak.

ÜLGER, SABİHA GÖKÇEN’İ ANLATACAK

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda etkinlikler Dünyanın en zengin Atatürk müzesi olan Atatürk Evi Müzesi’nde başlayacak. Saat 12.00’de Sabiha Gökçen’in manevi oğlu Yüksek Mimar ve Tarihçi yazar Eriş Ülger ‘Cumhuriyet’ söyleşisi gerçekleştirecek. Cumhuriyetin ve Cumhuriyete giden sürecin konuşulacağı söyleşide Ülger’in annesi ilk savaş pilotumuz Sabiha Gökçen anlatılacak.

CUMHURİYET ATEŞİ GECEYİ AYDINLATACAK

29 Ekim Cuma günü saat 18.30’da İzmit Belediyesi önünde İzmit Belediye Bando performansı ve ardından Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu’nun zeybek performansı gerçekleşecek. Saat 19.00’da belediye önünden başlayacak olan Fener Alayı ve Cumhuriyet yürüyüşü ile yüzlerce vatandaş ellerinde meşalelerle Fuar Alanı’na yürüyecek. Saat 19.45’da Fuar için Güneş Sahnesi’nin ilk sahibi Sahne İzmit olacak.

BAYRAM ‘DUMAN’ İLE KUTLANACAK

Gerçekleştirilecek programlarla tek ve ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eseri Cumhuriyet’imizin 98. kuruluş yıl dönümü doyasıya kutlanacak. İzmitliler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu İzmit Fuar Güneş Sahnesi’nde saat 20.30’da ‘Duman’ konseriyle yaşayacak. ‘Senden daha güzel’, ‘Seni Kendime Sakladım’, ‘Helal Olsun’ ‘Eski Köprünün Altında’ ve çok daha fazlasını İzmitlilerle birlikte söyleyecek olan Duman müzik grubu ile bayram coşkusu had safhaya çıkacak.