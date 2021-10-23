23 Eki 2021 - 09:18- Asayiş G: 23 Eki 2021 - 09:21

TEM'de durdurulan minibüsten 40 düzensiz göçmen çıktı

Kocaeli TEM Otoyolu'nda durdurulan bir minibüs içerisinde 40 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TEM'de durdurulan minibüsten 40 düzensiz göçmen çıktı mask

Edinilen bilgiye göre önceki gün TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde bir minibüsü durduran polis ekipleri, aracın içerisinde 40 kaçak düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Araçtan indirilen göçmenler, işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresine teslim edilirken, olay hakkında aracın sürücüsü 2 kişi ise gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan U.A. ve M.G. isimli şahıslar, göçmen kaçakçılığı suçu kapsamında çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
# Kocaeli, kocaeli gazeteleri, kocaeli haber, kocaeli manset, Kocaeli Gazete, KOCAELİ GAZETESİ, Başiskele, kocaeli manset-haber, Gölcük, kocaeli flas haber, Kocaeli haberleri, Gebze, kocaeli gündem, Kartepe, İzmit, kocaeli son dakika, Darıca, son dakika haberleri, kocaeli gazete haber, Körfez, Dilovası, Çayırova, , kocaeli guncel haberler

23 Eki 2021 - 09:18 Kocaeli- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.352.130 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Sözde Mehmetçik - Kevgire döndü sınırlar. Git bak bir Avrupa ülkesine böyle girebiliyor musun. Asker hududun bekçisi değil mi ? Asker niye görevini yapmıyor.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 23 Ekim 11:25
02

Hayri - Düzenlisi nasıl oluyor sanki çok iyi pakistanlı hintli peştunlar Gebze de Kartepede kol geziyor

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 23 Ekim 10:38
01

Erol Demirbek Türk - sınırlarını koruyamayan bir devlet milletini de parasını da koruyamaz . YAZIKLAR OLSUN BE UTANMAK LAZIM . ÜLKEDE NEREDE İSE BİZİM KADAR KAÇAK ASALAK VAR . elbette öğrenciler ev bulamaz elbette yiyecek pahalı olur .

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 23 Ekim 09:31
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TÜBİTAK’ta oksijen tüpü patladı: 1 Yaralı mask
TÜBİTAK’ta oksijen tüpü patladı: 1 Yaralı
Yakayı ele veren 3 terörist tutuklandı mask
Yakayı ele veren 3 terörist tutuklandı
2 otomobil çarpıştı, anne, baba ve 2 çocuğu yaralandı mask
2 otomobil çarpıştı, anne, baba ve 2 çocuğu yaralandı
Kocaeli'de 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı mask
Kocaeli'de 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Apartmanın çatı katında çıkan yangın korkuttu mask
Apartmanın çatı katında çıkan yangın korkuttu
Ev arkadaşlarını boğdukları iple bağlayarak dereye attılar mask
Ev arkadaşlarını boğdukları iple bağlayarak dereye attılar
Anket İzmit Yürüyüş Yolu yıl sonunda bitecek mi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL