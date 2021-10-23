TEM'de durdurulan minibüsten 40 düzensiz göçmen çıktı

Edinilen bilgiye göre önceki gün TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde bir minibüsü durduran polis ekipleri, aracın içerisinde 40 kaçak düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Araçtan indirilen göçmenler, işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresine teslim edilirken, olay hakkında aracın sürücüsü 2 kişi ise gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan U.A. ve M.G. isimli şahıslar, göçmen kaçakçılığı suçu kapsamında çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Sözde Mehmetçik - Kevgire döndü sınırlar. Git bak bir Avrupa ülkesine böyle girebiliyor musun. Asker hududun bekçisi değil mi ? Asker niye görevini yapmıyor.
Hayri - Düzenlisi nasıl oluyor sanki çok iyi pakistanlı hintli peştunlar Gebze de Kartepede kol geziyor
Erol Demirbek Türk - sınırlarını koruyamayan bir devlet milletini de parasını da koruyamaz . YAZIKLAR OLSUN BE UTANMAK LAZIM . ÜLKEDE NEREDE İSE BİZİM KADAR KAÇAK ASALAK VAR . elbette öğrenciler ev bulamaz elbette yiyecek pahalı olur .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.