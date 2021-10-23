23 Eki 2021 - 09:57- Gündem G: 23 Eki 2021 - 10:00

Soğuk ve karlı hava geliyor

Hava sıcaklıklarının yarından itibaren hissedilir derecede düşmesi bekleniyor. Bugün yurt genelinde yağış beklenmezken, yarından itibaren kuzey ve kuzey doğu kesimlerde sağanak, karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Soğuk ve karlı hava geliyor mask

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerin az bulutlu ve açık, zamanla Trakya, Kıyı Ege ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALKANLAR ÜZERİNDEN SOĞUK HAVA GELİYOR

Öte yandan, yarın sabah saatlerden itibaren yurdun kuzey ve iç kesimlerinin Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

KAR KAPIDA

Yarın Marmara'da, yarın, pazartesi ve salı günleri ise genellikle Karadeniz, İç Anadolu'nun ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile doğusunda görülmesi beklenen yağışların Karadeniz kıyı kesimindeki kuvvetli yağmur ve sağanak, Pazartesi ve Salı günleri ise Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

23 Eki 2021 - 09:57 - Gündem

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