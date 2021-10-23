23 Eki 2021 - 10:10- Asayiş G: 23 Eki 2021 - 10:12

6 yaşındaki çocuk 4. kattan düştü

Karamürsel'de 4. kattaki evinin balkonundan düşerek yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
6 yaşındaki çocuk 4. kattan düştü mask

4 Temmuz Mahallesi Sarıkum Caddesi'nde 4 katlı binanın balkonuna çıkan 6 yaşındaki Ş.S. dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çocuğun düştüğünü fark eden mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı çocuk, daha sonra Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Hastanesine sevk edildi.
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23 Eki 2021 - 10:10 Kocaeli- Asayiş

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