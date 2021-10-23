23 Eki 2021 - 10:12- Asayiş G: 23 Eki 2021 - 10:16

Polisten kaçan sürücü bariyerlere çarparak yaralandı

İstanbul'un Tuzla ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü Kocaeli'de bariyerlere çarparak yaralandı.
Polisten kaçan sürücü bariyerlere çarparak yaralandı mask

Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikameti Bayramoğlu sapağında B.Ö. idaresindeki 34 VA 3471 plakalı otomobil, bariyerlere çarparak devrildi. Yaklaşık 70 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün, İstanbul'un Tuzla ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtığı öğrenildi.
# KOCAELİ GAZETESİ, kocaeli haber, Kocaeli, kocaeli manset, kocaeli gazeteleri, Kocaeli Gazete, kocaeli gazete haber, kocaeli guncel haberler, Kocaeli haberleri, Gebze, kocaeli flas haber, Darıca, son dakika haberleri, İzmit, Başiskele, Kartepe, , kocaeli gündem, kocaeli son dakika, kocaeli manset-haber, Körfez, Gölcük, Dilovası, Çayırova, sağlık

23 Eki 2021 - 10:12 Kocaeli/ Gebze- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.352.130 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TÜBİTAK’ta oksijen tüpü patladı: 1 Yaralı mask
TÜBİTAK’ta oksijen tüpü patladı: 1 Yaralı
Yakayı ele veren 3 terörist tutuklandı mask
Yakayı ele veren 3 terörist tutuklandı
2 otomobil çarpıştı, anne, baba ve 2 çocuğu yaralandı mask
2 otomobil çarpıştı, anne, baba ve 2 çocuğu yaralandı
Kocaeli'de 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı mask
Kocaeli'de 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Apartmanın çatı katında çıkan yangın korkuttu mask
Apartmanın çatı katında çıkan yangın korkuttu
Ev arkadaşlarını boğdukları iple bağlayarak dereye attılar mask
Ev arkadaşlarını boğdukları iple bağlayarak dereye attılar
Anket İzmit Yürüyüş Yolu yıl sonunda bitecek mi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL