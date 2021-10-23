‘’Şanslı’’ ilk adımlarını atmaya başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ' Sokak Hayvanları Eylem Planı' kapsamında Kandıra yolu üzerindeki Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi, Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası'na dönüştürülmüştü. Büyükşehir’in 11 ilçe belediyesiyle protokol imzaladığı günde düzenlenen törene katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, alanda kurulan Pati Hayat Atölyesinin ilk misafiri olan kediyle yakından ilgilenmişti. Geçirdiği bir kaza nedeniyle kısmi felç kalan kediye atölyede yürüteç takılmış ve arka ayaklarını hareket ettiremeyen kedinin fizik tedavisine de başlanmıştı. Başkan Büyükakın’ın da yakından ilgilendiği küçük kediyi Kocaeli kamuoyu da çok sevdi. Büyükşehir’in sosyal mecralarından kedi içim isim yarışması düzenlendi ve kedinin adını Kocaeliller koydu; ‘’Şanslı’’…

YÜRÜTEÇ İŞE YARADI

Böylece Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası açılır açılmaz yaralı hayvanlara yardım elini uzatmaya başladı. Bir aracın altında kalan ve arka bacaklarını kullanamayan ‘’Şanslı’’nın yeniden yürüyebilmesi için bir yandan da tedavi sürecine başlandı. Arka ayakları tutmadığı için hareket etmekte yürütece ihtiyaç duyan Şanslı, uygulanan tedavinin ardından arka ayaklarıyla da ilk adımlarını atmaya başladı.

ŞANSLI SAĞLIĞINA KAVUŞMAK ÜZERE

Yaralı kedinin tedavi sürecinin devam ettiğini belirten Veteriner Hekim Koray Özgür, “Sessiz dostlarımıza mutlu bir hayat sunmak için çalışıyoruz. Açılış öncesi getirilen kedimizin 20 günlük bir tedavi süreci oldu. Kendi imkânlarımızla yaptığımız yürüteç ve destek uygulamalarıyla dostumuzun daha mutlu bir yaşam sürmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Şu anda sağlığına kavuşmak üzere” ifadesini kullandı.

FİZİK TEDAVİSİ DEVAM EDECEK

Kasabanın sokak hayvanları için bir kurtuluş olduğunu ifade eden veteriner Özgür, “Kedimiz bize geldiğinde kısmi bir felci vardı. Arka bacakları tutmuyor, yürümekte zorluk çekiyordu. Biz hemen hafif malzemelerden yürütecimizi yaptık. Ardından fizik tedavi uygulamalarımız başladı. Yürütece ihtiyacı olmayacak duruma gelene kadar fizik tedavimiz devam edecek. Bu süreçten sonra kas ve iskelet sistemini destekleyici uygulamalarımız olacak. Yürüteçle fizik tedavisine devam edeceğiz” dedi.