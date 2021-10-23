İzmit Belediyesi kadın muhtarları unutmadı

İzmit Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nde İzmit’te görev yapan kadın muhtarları unutmadı. İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nde görev yapan Sosyolog Burcu Öztürk; Hatipköy Mahalle Muhtarı Habibe Aksoy, Şirintepe Mahalle Muhtarı Nilgün Düzen, Alikahya Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Sevgi Koyun, Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı Fatma Keskin, Akarca Mahalle Muhtarı Müyesser Yılmaz ve Topçular Mahalle Muhtarı Nazhanım Yazar’ı ziyaret ederek Muhtarlar Günü’nü kutladı.

MUHTARLARA HEDİYE

Sosyolog Burcu Öztürk, İzmit Belediyesinin kadınlara yönelik yaptığı çalışmalar ve İzmit Kadın Girişimciler Merkezi hakkında muhtarlara bilgi verdi. Öztürk, ayrıca Kadın Girişimciler Merkezi’ndeki girişimci kadınların yaptığı el emeği ürünleri kadın muhtarlara hediye etti. İzmit’in kadın muhtarları da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek kendilerini unutmayan İzmit Belediyesine teşekkür etti.