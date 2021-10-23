23 Eki 2021 - 11:31- Siyaset G: 23 Eki 2021 - 11:46

Yıldızlı’dan Ellibeş’e: “Ya unutkanlık başladı ya gündemi takip etmiyor”

CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş’in asıl iddialarına cevap verdi, Ellibeş’i gündemi takip etmeye davet etti.
Yıldızlı’dan Ellibeş’e: “Ya unutkanlık başladı ya gündemi takip etmiyor” mask
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Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş’in asılsız iddialarına cevap verdi. Başkan Yıldızlı konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; ”AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş yine hayal dünyasından çıkmamış olacak ki kürsü başından hayal anlatan bir demeç vermiş. Ellibeş, 18 yıldır Türkiye’yi hem içeride hem dışarıda zor durumda bırakan eylemlere imza atan, cemaatlerle terör örgütleri ile yoldaşlık yapıp aynı yağmurda ıslanan, diplomatik ilişkiler kuran, sınır kapılarını açan AK Parti’nin İl Başkanı olduğunu unuttu ki ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü kullanmaya kalkışarak bize sataşmış.

RAHİP BRUNSON HATIRLATMASI

Gündemi de takip etmeyen ya da unutkanlık yaşayan Sayın Ellibeş’e hatırlatmak isterim;
2 gün önce Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı ortağımız İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ortak bir açıklama ile Osman Kavala için 10 ülke elçisinin yaptığı çağrıyı doğru bulmadıklarını, Türkiye Cumhuriyeti’nin içişlerine, dış müdahalelerin yapılmasını kabul etmeyeceklerini ve iktidar sahiplerine de bu yönde çağrıda bulunarak Rahip Brunson olayını hatırlatan eylemlerden, söylemlerden kaçınılması gerekliliğini vurgulamışlardır.

GENEL BAŞKANINIZ SOROS İLE NEDEN AYNI MASADAYDI?

Rahip Brunson 180 derece dönüşle neden serbest bırakıldı? Genel başkanınız Soros ile neden aynı masaya oturdu? Gündemi takip etmeden, unutkanlık etmeden bu soruları da cevaplarsanız kamuoyunu aydınlatırsınız. Vaktiniz olduğunda bir ara canıyla cüzdanı arasında sıkışan vatandaşın derdini, gerçek gündemini de konuşalım.”

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23 Eki 2021 - 11:31 Kocaeli- Siyaset

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