AKP’li Vekil Ergun: Niğde sanki ortada kuyu var yandan geç anlayışı uygulanan bir yer

Kocaeli Niğdeliler Derneği bugün Seka Park’ta bulunan Maide Restaurant’ta AKP Niğde Milletvekili Yavuz Ergun ve Niğde Bor Belediye Başkanı Serkan Baran’ı kahvaltıda ağırladı. Programa Milletvekili Ergun ve Başkan Baran’ın yanı sıra Niğde Dernekler Federasyonu Başkanı Tuğrul Urhan, Niğdeliler Derneği Başkanı Cumali Bozok, Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Meclis Başkanı Akın Doğan, Kocaeli Hurdacılar Derneği Kocaeli Geri Dönüşümcüler Derneği Başkanı Mustafa Nebili, AKP İl Başkan Yardımcısı Alper Doğan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yusuf Aydın, İzmit İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Mahmut Nart, Ticaret ve Ekonomi Kulübü, dernek yöneticileri ve üyeleri katılım sağladı. Dernek Başkanı Bozok katılan herkese teşekkürlerini iletirken katılımcılar tek tek kendini tanıttı ve Niğde’nin neresinden olduğunu anlattı. Kocaeli’de yaklaşık 30 bin Niğdeli olduğu bilgisi paylaşıldı.

“KOCAELİ’DE BİR İLK YAŞIYORUZ”

Niğde Dernekler Federasyonu Başkanı Tuğrul Urhan, “Niğdelileri Niğdelilere rağmen birleştireceğiz. 2015 yılında yakılan bu ateş bugün itibariyle 35 dernek ile beraber, iş adamlarıyla, kadın kollarıyla federasyon çatısı altında birleştirildi ve İstanbul’un en güzel dernek binası Niğdelilerin. Küçük Ayasofya’da 3 katlı federasyon binamız var. Bütün Niğdeliler’i İstanbul’da birleştirdik. Bu kapsamda birincisini İstanbul, ikincisi Mersin, üçüncüsü İzmit olacak şekilde vekillerimizinde katılımıyla birleştireceğiz. Kocaeli’de bir ilk yaşıyoruz. Niğde’den belediye başkanımız ve vekilimiz burada. En az Karadenizliler kadar cesaretli olun diyorum bütün Niğdelilerin. Söz konusu vatan olunca Niğdeliler için her şey teferruat. Bürokrasimiz, iş adamımız ne isteyecek diye değil ne yapabilirim diye baksın kapıya. Niğdemiz ve ülkemiz için karınca kararınca üzerimize düşen nedir sorgulamamız lazım. Burada derneklerimiz var. Vekilimiz ilk arayacağımız yer olduğunu belirtti” dedi.

“KOCAELİ’NİN ARSALARININ NE KADAR KIYMETLİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ”

Urhan’ın ardından konuşan Niğde Bor Belediye Başkanı Serkan Baran, “Benim eşim Trabzonlu. Onların misafirperverliklerine yetişemiyorum. Biz hep seçim zamanı insanları ziyaret etmememiz gerekiyor. Vekilimiz, oturalım, buluşalım dedi. Bor Organize Sanayi’miz var. Bizim oraya yatırım yapılması bize gurur verdi. İstanbul, Kocaeli, Bursa ve İzmir’e buranın avantajını anlatmamız gerekiyor; nüfusunun ve ekonomisinin artması gerekiyor diye düşündük. O yüzden toplantı organizasyonu yaptık. Kocaeli’nin arsalarının ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Bir organize sanayide bir metrekare arsa kaç para olabilir? Hiçbir işe yaramayan tarlanın metrekaresi 10 lira civarında. Bor Organize Sanayi’de bir metrekare arsa 16 TL. Bizim dışarıda yaşayan hemşerilerimiz bunu bilmiyor. Bu kadar imkanlar varken hiç araştırmamışız. Yatırım teşviki alan oradaki yatırımcılar gümrük vergisinden muaf tutuluyor.” ifadelerinde bulundu.

“KAYSERİ OSB BAŞKANI NİĞDEYE TEKSTİL FABRİKASI KURUYOR”

Yatırımlar konusunda konuşan Baran, “Neden 2019’dan sonra yatırımcı geldi? Bunun başlıca sebebi doğalgaz. Yavuz vekilim bu işe gerçekten başını koydu ve bizzat beraber mücadelesini verdik. Enerji Bakanlığı’ndan organize sanayinin tamamına doğalgaz çekilmek kaydıyla 8 ay içerisinde bitti. 250 hektarlık alanın tahsislerini gerçekleştirdik ve fabrikalar açıldı. Biz doldurduk, yerimiz yok. Vekilimize dedik ki organize sanayinin arkasında birçok yerimiz var. 700 hektar daha ilave yapıp 1 milyon 400 bin hektara sahip dört ya da beşinci organize sanayi oluyor. Evvelsi gün onayımız çıktı. Yılbaşından hemen sonra arsalarımızı teslim etmeye başlayacağız. Şu an bununla ilgili ön talep yapabilirsiniz, yaptırabilirsiniz. Çok talep var; insanlar araya torpil sokmaya çalışıyor. Biz fırsatı hiç kimse kaçırsın istemiyoruz. Burası sadece geri dönüşümcülerin olduğu organize sanayi değil. Kayseri Organize Sanayi Yönetim Kurulu başkanı, Bor OSB’ye Milkay Tekstil diye fabrika kuruyor. Kayseri’den bize sattık; iş tersine döndü. Geri dönüşümcüler yurt dışından ürün gelmesi konusunda sıkıntılarını bakanlığa iletti ve sıkıntı çözüldü. Plastik geri dönüşümde Türkiye’de birinciyiz. Türkiye’nin merkezi yerinde olan ilimize yatırım yapmak doğal diye düşünüyorum.” ifadelerinde bulundu.

“SANKİ ORTADA KUYU VAR YANDAN GEÇ”

Baran’ın ardından konuşan AKP Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, “Tüm belediye başkanlarına sadece bir dönem için seçildiniz; ikinci döneminiz yok buna göre uygulayın dedim. Kendime de aynısını söylüyorum. Memleketimize bir şeyler yapmamız lazım. İç Anadolu’da kalan küçük yerlerden birisiyiz. Ankara’dan gelen büyüklerimiz Kayseri’ye, Konya’ya gider; oralara yatırım yapılır. Niğde sanki ortada kuyu var yandan geç anlayışı uygulanan bir yer. Bizim patatesten başka ulusal basında gündem olan hiçbir şeyimiz yok. Bunu değiştirmek için ciddi şekilde çalışmalarda bulunduk. Sanayinin gelmesi lazım. Bunun için de doğalgazın gelmesi lazımdı. Sonradan biz doğalgazımızı aldık. 2020 yılından bu yana 4 bin dönümü 1 yılda doldurduk. Toplam fabrika olarak OSB’de yerimiz kalmadı” dedi.

“BİZ BURAYA GELMEKTE GEÇ KALDIK”

“Özür dileyerek başladım çünkü biz buraya gelmekte geç kaldık” diyen Ergun, “Yeni yerler kuruyoruz. Biz 6 bin kişilik iş istihdamı oluşturmak istiyorum. Bulamazsak da göç alan il olmak istiyoruz; hep dışarıya verdik. Başka illerde olan binlerce Niğdeli var. Bunların çoğu iş adamı. Şu anda 165 fabrika ciddi şekilde istihdamı sağlayacak fabrikalar. Köylerimize yavaş yavaş geri dönüşler başladı. Bu gezileri yapmayı ihmal ettik. İlk İstanbul’da toplantıya başladık, bugün buradayız, sonrasında Mersin’deyiz daha sonra da İzmir. Biz, gezmek zorundayız ki hemşerilerimize sahip çıkalım; onlar da memleketimize sahip çıksın. Özür dileyerek başladım çünkü biz buraya gelmekte geç kaldık. Niğde’nin yıllardır bekleyen sorunları vardı bunları hallettik, üst geçit sorunlarını hallettik. Niğde’nin 28 bin öğrencisi var. İlçelere fakülte kurulmaz denildi. Fakülteleri kurduk; yeni fakülteler inşallah kuracağız” dedi.