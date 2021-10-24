Tam 25 yıl sonra… Neden olmasın!

TFF 1. Lig’de Kocaelispor 9. maçına bugün çıkıyor. Ankara’nın tarihi temsilcisi Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek olan yeşil siyahlılarda hedef üst üste beşinci maçından da galibiyetle ayrılmak. Yeşil siyahlılar bu maçı kazanırsa tam 25 yıl sonra 1. Lig ve üzerinde mücadele ettiği liglerdeki üst üste 5 galibiyet rekorunu da egale edecek.Kocaeli Stadı’ndaki maç saat 19.00’da başlayacak ve mücadelede Mersin Bölgesi’nden Oğuzhan Aksu düdük çalacak. Karşılaşma TRT Spor ve BeIn1 Max kanallarından yayınlanacak.

HASAN, CABEZAS, TISDELL VE BAHATTİN YOK

Son 4 maçını kayıpsız geçen ve 8 maç sonunda topladığı 16 puanla beşinci sırada yer alan Kocaelispor, belirgin çıkışı ile dikkat çeken, 11 puanla 9. sırada yer alan Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Akşamki mücadele öncesinde Hasan ve Cabezas dışında eksik bulunmuyor. Hafta arasında antrenmanlara katılamayan Bahattin ve Tisdell de kadro yer bulamayacak.

MUHTEMEL 11

Cezası sona eren Yılmaz’ın 11 rotasyonundaki yerini alacağı düşünülüyor. Merkezi kalabalık tutmak isteyen yeşil siyahlılarda teknik kadronun ağırlıklı düşüncesi İlyas’ın yine hamle adamı olacak olması. Buna göre Kocaelispor kalede Korcan, savunmada Cisse, Atila, Diogo ve Musa Nizam, önlerinde Mehmet Taş ve Mandjeck, sağda Pereria, solda Benhur, forvete yakın bölgede Yılmaz, ileride ise Dino 11’i ile sahadaki yerini alması bekleniyor. Maç saatinde yağış beklenirken sıcaklık 12 derecelere kadar düşecek. Bilet fiyatlarında ise bir değişiklik yok.

UNUTULMAZ SEZON

Kocaelispor bundan tam 25 yıl önce 1995-96 sezonunun 24 ile 28. haftalarında, Süper Lig’deyken üst üste 5 maç kazanmıştı. O sezonu 59 puanla 5. sırada tamamlayan yeşil siyahlılar sırası ile Karşıyaka’yı (İ), 2-0, Eskişehirspor’u (D) 3-0, Ankaragücü’nü (İ) 2-0, Gaziantepspor’u (D) 4-2 ve Bursaspor’u yine (İ) 4-2’lik skorlarla mağlup etmişti. Devamında Vanspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Kocaelispor, Beşiktaş’ı deplasmanda 5-3, Denizlispor’u sahasında 4-2 ve Galatasaray’ı yine deplasmanda 4-0 mağlup ederek tarihi bir sezon geçirmişti. Takımın başında ise Mustafa Denizli bulunuyordu.