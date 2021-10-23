23 Eki 2021 - 15:56- Siyaset G: 23 Eki 2021 - 15:58

DEVA İzmit’ten gazetemize ziyaret

DEVA Partisi İzmit İlçe Başkanı Çağrı Çakıcı ve yönetimi, gazetemize ziyarette bulundu

Pınar Gül Tarhan
Pınar Gül Tarhan Tüm Haberleri
DEVA İzmit’ten gazetemize ziyaret mask

Demokrasi ve Atılım Partisi ( DEVA Partisi) İzmit İlçe Başkanı Çağrı Çakıcı, Yerel Yönetimler Başkanı Hasan Emre Çakar, Kültür Politikaları Başkanı Hasan Erduran, Eğitim, Sağlık, Sosyal İşler Politikaları Başkanı Nurdan Başgöz, İnsan Kaynakları ve Eğitim Politikaları Başkanı Ercan Aktan ve Parti İçi Basın Yayın ve Sosyal Medya İşleri Yöneticisi Samet Türkyılmaz gazetemize ziyarette bulundu. Ziyarette parti yönetimini Gazetemizin Genel Müdürü Erkan Ünal ağırladı.

İLK ZİYARET GAZETEMİZE

9 Mart 2020’de kurulan partinin İlçe Başkanı Çağrı Çakıcı, Covid-19 salgını nedeniyle ziyaretlerini ertelemek zorunda kaldıklarını belirtirken yerel basında ilk ziyareti ise Kocaeli Gazetesi’ne yaptıklarını ifade etti. Ziyarette parti yönetimi; parti içi çalışmalarını anlatırken kentin sorunları ve ülkedeki ekonomik, sosyal, siyasal sorunları da ele aldılar.

# eğitim, sağlık, covid-19, Deva partisi

23 Eki 2021 - 15:56 - Siyaset

Muhabir Pınar Gül Tarhan

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