Bodur: Kahve fiyatları, son 6 yılın zirvesinde

Brezilya olmak üzere dünyanın önde gelen kahve üreticisi ülkelerde yaşanan don ve olumsuz iklim koşulları kahve fiyatlarını etkiledi. Bu durum aynı zamanda kahve çekirdeğinin ithalat maliyetini de arttırdı. Kahve fiyatlarındaki artış hem kahve satıcılarına hem de vatandaşların cebine yansıdı. Öyle ki 2021 yılı ağustos ayında 50 liraya satılan kahvenin kilosu artık 90 ila 100 lira arası satılmaya başlandı. Kocaeli’nin tanınan kahve imalatçılarından KOTO Kafe Restoran ve Konaklama Hizmetleri Meslek Komitesi olan 20. Komite’nin Meclis Üyesi Eray Bodur, kahve borsasındaki belirsizlik nedeni ile fiyatların önümüzdeki günlerde artmaya devam edebileceğini söyledi.

“SON 6 YILIN ZİRVESİNDE”

İlimizde kahve sektörünün bilinen isimlerinden olan Eray Bodur kahve borsası ile ilgili gazetemize yaptığı açıklamada, “Dünyada en büyük kahve üretimin gerçekleştiği Brezilya’da yaşanan şiddetli don olayları ile birlikte genç kahve ağaçlarının bertaraf olması ve mahsullerin gelecek yıllarda zarar göreceği endişesi ile kahve fiyatları son 6 yılın zirvesine çıktı. Ocak ayından bugüne yüzde 65’ten daha fazla zam gerçekleşti. Ben aynı zamanda kahve üretim işindeyim. Artan fiyatlar sebebi ile kafe işletmecileri sürekli uygun fiyatlı kahve arayışındalar bu nedenle telefonlarım hiç susmuyor. Özellikle de deniz ulaşımındaki maliyetlerin da artması kahve borsasını etkiledi. Kahve borsasının artması kahve severleri üzdü” dedi.

“RAF FİYATLARINA YANSIDI”

Kahve zammının marketlerde satılan kahve fiyatlarını doğrudan etkilediğini ifade eden Bodur, “Raf fiyatlarında artış görülebiliyor. Yüzde 60 dolaylarında ilk zam yansıdı. Zamlar daha durmuş değil. Artışlar devam edebilir. Belirsizlik var. Borsa yüksek. Endeks fiyatları gerilemeye etkisiz, bu da belirsizliğin sürmesinden kaynaklı. Brezilya’nın kahve ihracatı ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 25 düştü” dedi.

“FİNCANLARA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YANSIYACAK”

Açıklamasına devam eden bodur, “İklim krizi nedeni ile fiyatı yükselen kahve çekirdeğinin gümrük vergileri Kocaeli Ticaret Odası öncülüğünde ve sektör temsilcilerinin desteği yüzde 13’ten yüzde 8’e düşürüldü. Bu indirim fiyatların düşmesine etkili olmadığını savunan sektör temsilcileri vergilerin sıfırlanmasını istiyor. Bu fiyatlar henüz kafelerde satılan fincan kahve fiyatlarına yansımadı. Çekirdek fiyatlarındaki ciddi artış kafe işletmelerine tüketime hazır kahvelerde yansıtılsa da sektörün genelinde önümüzdeki günlerde yansıyacak” şeklinde konuştu.