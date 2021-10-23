Liseli gençler, tarımdaki dronelerde insan gücünü ortadan kaldırdı

Kartepe Pirelli Anadolu Lisesi'nin Robot Topluluğu (Robopal) ekibi, yıllardır farklı projeler geliştirerek, katıldığı yarışmalarda başarı elde ediyor. Okulun bilgisayar öğretmeni İsmet Kılıç'ın öncülüğünde proje geliştiren öğrenciler, son olarak geçtiğimiz eylül ayında düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katıldı. Robopal ekibinin geliştirdiği, "Tarımsal insansız hava araçları için otomatik ilaç yükleme ve batarya değişimi sistemi" projesi, TEKNOFEST'te 3'üncü oldu.

İNSAN FAKTÖRÜNE İHTİYAÇ YOK

Öğretmen İsmet Kılıç ve 6 öğrenciden oluşan ekibin geliştirdiği proje kapsamında, tarım alanında ilaçlama yapmak amacıyla kullanılan dronelerin, pil değişimi ve ilaç yükleme işini otonom olarak gerçekleştirebilmesi planlandı. Bu soruna çözüm üreten ekip, ilk olarak dronelerin inebileceği bir platform tasarladı. Üretimi tamamlanan platforma inerek pil değiştirme ve ilaç yükleme işlemlerini tamamen otonom şekilde yapan drone, insan faktörüne ihtiyaç duymadan yeniden havalanarak görevine devam edebiliyor.

“ÇİFTÇİLERİMİZİN YÜKÜNÜ AZALTIYORUZ”

Projenin elektronik devre çizimlerini yapan 11. sınıf sayısal öğrencisi Yunus Emre Filiz (16), "Projemizin elektronik ve yazılım kısmında çalıştım. Elektronik devre çizimlerini ben yaptım. Şu an günümüzde droneler ortalama 15 dakika uçabiliyor. Bu da büyük bir tarlayı ilaçlamak için maalesef yetmiyor. Bizim amacımız; insan faktörünü ortadan kaldırarak pil değişimini ve ilaç değişimini yapmak. Gelecekte ticari amaçla yapılacak bir proje geliştirdik. Çiftçilerimizin yükünü azaltmış oluyoruz. Tarlanın başında durmaları gerekmiyor. Drone, ilacını ve pilini değiştirip ilaçlama çalışmasına kendi başında devam edebiliyor” dedi.