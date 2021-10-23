Brisa ve Kordsa’nın dijital ikilisi ile Türkiye’de dijitalleşmede yepyeni adım

Türkiye’de dijital dönüşüme katkı sağlayan şirketlerden olan, iki Sabancı Topluluğu şirketi Brisa ve Kordsa, şirketler arasındaki satın alma ve sipariş süreçlerini yapay zekaya emanet eden dijital bir projeye imza attı. Bu kapsamda Brisa’nın yapay zekâ temelli ekip arkadaşı Robi ile Kordsa’nın dijital asistanı Jojo arasında veri akışı sağlanarak, yapay zekanın gücü ile ön sipariş süreçleri otomatize edilmiş oluyor. Bu proje, satın alma ve satış operasyon ekiplerinin çalışma verimliliğini artırıyor; hata riskini azaltırken, hammadde stoklarını optimum seviyede tutuyor ve finansal katkı sağlıyor.

ROBİ VE JOJO

Sabancı Topluluğu şirketlerinden Brisa ve Kordsa faaliyet gösterdikleri sektörlerin dijital dönüşümüne katkı sunan çalışmalara imza atıyor. Yapay zekâ, veri analitiği, bağlantılı sistemler gibi teknolojilerle üretim süreçlerinin otomasyonunu sağlayan iki şirket, satın alma ve sipariş süreçlerinin optimizasyonu için dijital ikili Robi ile Jojo’yu bağlantılı çalışır hale getirdiler. Buna göre Brisa’nın dijital iş arkadaşı Robi, SAP sisteminden ham madde ihtiyacını öğreniyor sözleşmeleri kontrol ediyor miktarları güncelliyor ve buna göre siparişleri oluşturup Kordsa’nın kişisel asistanı Jojo’ya e-posta göndererek Teams üzerinden ekip arkadaşlarını bilgilendiriyor.

“İLHAM VERİCİ ATILIMLAR YAPIYORUZ”

Brisa CIO’su Tekin Gülşen, Türkiye’de dijitalleşme yolunda atılan bu yepyeni adım ile ilgili, “Brisa ve Kordsa olarak Sabancı Topluluğu’nun dijitalleşme vizyonu doğrultusunda sektörlerimizde ilham verici atılımlar yapıyoruz. Ekipler oluşturarak, 4 ay kadar kısa bir sürede hayata geçirilecek şekilde çalışmaya başladık ve projemizi hayata geçirdik. Bu proje, Brisa ve Kordsa taraflarındaki iki ayrı süreci birleştirip yalınlaştırıyor, süreçteki hata riskini en aza indiriyor. Böylece akışı daha etkin analiz etmemizi sağlıyor. Aynı zamanda Ekiplerimizin zamanlarını katma değeri daha yüksek işlere ayırma imkânı sunuyor. Dijital ikilimizin birçok projeye ilham olacağını düşünüyoruz” dedi.

“KARARLILIKLA İLERLİYORUZ”

Kordsa CTO’su Deniz Korkmaz ise, “Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0 kavramlarını şirket kültürümüz haline getirdik ve dijitalleşme yolculuğumuzda kararlılıkla ilerliyoruz. Tüm tesis ve süreçlerimizde daha akıllı kararlar vermemizi, daha verimli ve sürdürülebilir sonuçlara ulaşmamızı sağlayacak yeni nesil teknolojiler, entegrasyonlar ve veri toplama sistemleri üzerinde çalışıyoruz. Brisa iş birliğimiz ile bu çalışmaları bir adım öteye taşımış, yaşamı güçlendirme vaadimizi pekiştirmiş olduk” dedi.

HATA RİSKİ MİNİMUMA İNİYOR

Proje, Sabancı Topluluğu Sanayi grup şirketleri arasında süreçlerin bağlantılı hale gelmesine imkân tanıyor. Proje sayesinde yapay zekanın gücü ile daha önce manuel olarak yürütülen ön sipariş süreçleri otomatize ediliyor. Robi ve Jojo arasındaki bu iş birliği sayesinde satın alma ve satış operasyon ekiplerinin çalışma verimliliği yükselirken, hata riski minimuma iniyor ve dijital ikili stok miktarlarını optimumda tutarak finansal katkı sağlıyor.