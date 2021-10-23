MediaMarkt’tan Türkiye’ye 86’ncı mağaza

Türkiye’nin en geniş metrekareli mağaza ağına sahipelektronik perakendecisi MediaMarkt, bir yandan mağaza yatırımlarını sürdürürken bir yandan da istihdam sağlamaya devam ediyor. Türkiye’deki 86’ncı mağazasını İzmir’in en büyük AVM yatırımlarından biri olan İstinyeParkAVM’de açan MediaMarkt, 15’i kadın olmak üzere toplam 42 kişiye de istihdam sağladı. İstinyePark mağazası MediaMarkt’ın Ege/Akdeniz Bölgesi’ndeki 14’üncü, İzmir’deki 7’nci mağazası oldu. 2 bin 350 metrekare alan üzerinde kurulu mağazada 50 bine varan ürün cazip fiyatlarla tüketiciyle buluşuyor.
“İZMİR’DEKİ 7’NCİ MAĞAZAMIZ”
MediaMarkt Türkiye CEO’su Yenal Gökyıldırım, İzmir’in en büyük AVM yatırımlarından biri olarak gösterilen İstinyeParkAVM’de mağaza açmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Gökyıldırım, “İstinyePark mağazamız İzmir’deki 7’nci mağazamız olacak. Hem İzmir hem de bölge halkına hizmet verecek mağazamızda tüketicimizi teknolojiyle buluşturacak olmanın gururunu yaşıyoruz. Yıl sonuna kadar mağaza yatırımlarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.