23 Eki 2021 - 16:05- Ekonomi G: 23 Eki 2021 - 16:06

MediaMarkt’tan Türkiye’ye 86’ncı mağaza

Avrupa’nın açık ara bir numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, Türkiye’deki 86’ncı mağazasını İzmir’in en büyük AVM yatırımlarından İstinyePark’ta açtı. 2 bin 350 metrekarelik mağazada 42 kişiye de istihdam sağlanacak
MediaMarkt’tan Türkiye’ye 86’ncı mağaza mask
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Türkiye’nin en geniş metrekareli mağaza ağına sahipelektronik perakendecisi MediaMarkt, bir yandan mağaza yatırımlarını sürdürürken bir yandan da istihdam sağlamaya devam ediyor. Türkiye’deki 86’ncı mağazasını İzmir’in en büyük AVM yatırımlarından biri olan İstinyeParkAVM’de açan MediaMarkt, 15’i kadın olmak üzere toplam 42 kişiye de istihdam sağladı. İstinyePark mağazası MediaMarkt’ın Ege/Akdeniz Bölgesi’ndeki 14’üncü, İzmir’deki 7’nci mağazası oldu. 2 bin 350 metrekare alan üzerinde kurulu mağazada 50 bine varan ürün cazip fiyatlarla tüketiciyle buluşuyor.

“İZMİR’DEKİ 7’NCİ MAĞAZAMIZ”

MediaMarkt Türkiye CEO’su Yenal Gökyıldırım, İzmir’in en büyük AVM yatırımlarından biri olarak gösterilen İstinyeParkAVM’de mağaza açmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Gökyıldırım, “İstinyePark mağazamız İzmir’deki 7’nci mağazamız olacak. Hem İzmir hem de bölge halkına hizmet verecek mağazamızda tüketicimizi teknolojiyle buluşturacak olmanın gururunu yaşıyoruz. Yıl sonuna kadar mağaza yatırımlarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
# Kadın

23 Eki 2021 - 16:05 - Ekonomi

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