MediaMarkt’tan Türkiye’ye 86’ncı mağaza

Türkiye’nin en geniş metrekareli mağaza ağına sahipelektronik perakendecisi MediaMarkt, bir yandan mağaza yatırımlarını sürdürürken bir yandan da istihdam sağlamaya devam ediyor. Türkiye’deki 86’ncı mağazasını İzmir’in en büyük AVM yatırımlarından biri olan İstinyeParkAVM’de açan MediaMarkt, 15’i kadın olmak üzere toplam 42 kişiye de istihdam sağladı. İstinyePark mağazası MediaMarkt’ın Ege/Akdeniz Bölgesi’ndeki 14’üncü, İzmir’deki 7’nci mağazası oldu. 2 bin 350 metrekare alan üzerinde kurulu mağazada 50 bine varan ürün cazip fiyatlarla tüketiciyle buluşuyor.

“İZMİR’DEKİ 7’NCİ MAĞAZAMIZ”

MediaMarkt Türkiye CEO’su Yenal Gökyıldırım, İzmir’in en büyük AVM yatırımlarından biri olarak gösterilen İstinyeParkAVM’de mağaza açmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Gökyıldırım, “İstinyePark mağazamız İzmir’deki 7’nci mağazamız olacak. Hem İzmir hem de bölge halkına hizmet verecek mağazamızda tüketicimizi teknolojiyle buluşturacak olmanın gururunu yaşıyoruz. Yıl sonuna kadar mağaza yatırımlarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.