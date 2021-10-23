23 Eki 2021 - 16:06- Siyaset G: 23 Eki 2021 - 16:07

Ellibeş, Fethiye Caddesi’nde esnaf turu

AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Fethiye Caddesi’nde esnafıziyaret etti. Ellibeş, “İzmit Fethiye Caddesi’nde esnaf turumuzda da vatandaşlarımızın güler yüzü ve hoşsohbeti ile enerji depoladık” dedi
Ellibeş, Fethiye Caddesi’nde esnaf turu mask
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AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, yoğun teşkilat programlarının yanında esnaf ziyaretlerine de devam ediyor. Her hafta en az bir ilçede esnaf ve vatandaş ziyaretleri gerçekleştiriyor. Başkan Ellibeş, önceki gün İzmit’teydi. AKP İzmit İlçe Başkanlığı’nın hazırladığı program kapsamında Fethiye Caddesi başta olmak üzere şehir merkezindeki esnafları ziyaret etti, görüşlerini dinledi. Ellibeş’e il ve ilçe yöneticileri de eşlik ettik. Ellibeş ve beraberindekiler daha sonra Türkiye Emekliler Derneği İzmit Şube Başkanı Adem Özata ve Berberler Odası Başkanı Mustafa Bozkurt’u da ziyaret etti.

“ENERJİ DEPOLUYORUZ”

Başkan Ellibeş, “Muhalefet temcit pilavı gibi sürekli sokakta yoklar diyor. Oysa biz enerjimizi, gücümüzü vatandaşımızdan alıyoruz. Bu yüzden milletimizin yanından hiç ayrılmıyoruz. Sorunlarımızı, dertlerimizi, sevinçlerimizi, hayallerimizi birlikte paylaşıyoruz. İzmit Fethiye Caddesi’nde esnaf turumuzda da vatandaşlarımızın güler yüzü ve hoşsohbeti ile enerji depoladık. Ama bize yoklar diyen muhalefet temsilcileriyle burada da karşılaşamadık” ifadelerini kullandı.
# Mustafa, AKP

23 Eki 2021 - 16:06 - Siyaset

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