Ellibeş: Cumhur İttifakı, İzmit’in hakkını koruyor

AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, her hafta ilçelerde mahalle başkanları buluşmasının yanında meclis üyeleriyle de bir araya geliyor. Teşkilat çalışmalarında meclis üyelerine önemli görevler düştüğünü, vatandaşın sorun ve beklentilerini yerel yönetimlere ulaştırıp, çözüm ürettiğini belirterek, “İzmit’te Cumhur İttifakı çok önemli bir görevi yerine getiriyor. Yönetimle, meclis farklı siyasi görüşlerden olsa da Cumhur İttifakı, İzmit’te milletimizin menfaatlerini hakkıyla koruyan, kendilerine gösterilen güveni boşa çıkarmamak için durmadan çalışıyor. Bizler sokakta bu gayretin milletimizin gözünden kaçmadığını görüyoruz. İlçe ilçe meclis üyelerimizle buluşmaya, ortak fikirler üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.