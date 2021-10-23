AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, her hafta ilçelerde mahalle başkanları buluşmasının yanında meclis üyeleriyle de bir araya geliyor. Teşkilat çalışmalarında meclis üyelerine önemli görevler düştüğünü, vatandaşın sorun ve beklentilerini yerel yönetimlere ulaştırıp, çözüm ürettiğini belirterek, “İzmit’te Cumhur İttifakı çok önemli bir görevi yerine getiriyor. Yönetimle, meclis farklı siyasi görüşlerden olsa da Cumhur İttifakı, İzmit’te milletimizin menfaatlerini hakkıyla koruyan, kendilerine gösterilen güveni boşa çıkarmamak için durmadan çalışıyor. Bizler sokakta bu gayretin milletimizin gözünden kaçmadığını görüyoruz. İlçe ilçe meclis üyelerimizle buluşmaya, ortak fikirler üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
23 Eki 2021 - 16:07- Siyaset Güncelleme: 23 Eki 2021 - 16:08
Ellibeş: Cumhur İttifakı, İzmit’in hakkını koruyor
İlçe belediye meclis üyeleriyle bir araya gelen AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “Cumhur İttifakı, İzmit’te milletimizin menfaatlerini hakkıyla koruyor” dedi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmi̇tli̇ - CUMHUR İTTİFAKI SADECE NEVZAT DOĞANIN VE KARAOSMAOĞLUNUN ÜİSLİKLERİNİ ÖRTMEYE ÇALIŞIYOR.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.