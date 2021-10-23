Ali Haydar Özkan vefat etti

Karamürsel’in meşhur balık çorba ustası Ali Haydar Özkan, bir süredir hastanede tedavi gören ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Karamürsel Merkez Cami’nde kılınan cenaze namazından ardından Karamürsel Yeni Mezarlıkta toprağa verildi. Ali Haydar Özkan, evli 3 çocuk 3 torun sahibiydi.