23 Eki 2021 - 16:08- Gündem G: 23 Eki 2021 - 16:16

Ali Haydar Özkan vefat etti

Karamürsel'de yaptığı balık çorbasıyla ve çalıştığı balık restoranlarından tanınan Ali Haydar Özkan (73) vefat etti
Ali Haydar Özkan vefat etti mask

Karamürsel’in meşhur balık çorba ustası Ali Haydar Özkan, bir süredir hastanede tedavi gören ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Karamürsel Merkez Cami’nde kılınan cenaze namazından ardından Karamürsel Yeni Mezarlıkta toprağa verildi. Ali Haydar Özkan, evli 3 çocuk 3 torun sahibiydi.

 
# çocuk

23 Eki 2021 - 16:08 - Gündem

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