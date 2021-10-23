Açık Kapı’dan Dilovası’nda önemli ziyaretler

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların kamu hizmetlerine kolay erişiminin sağlanması, taleplere hızlı ve doğru çözümler üreterek devletle vatandaş arasında karşılıklı iletişim ve güvenin sağlanması, ayrıca kamu hizmetlerinin sunumunda memnuniyetin artırılması amacıyla Kocaeli Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü ve 12 ilçe Kaymakamlığı’nda Açık Kapı Şeflikleri faaliyete geçirildi.

7 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE

Vatandaşların, Açık Kapı Şube Müdürlüğü ve ilçedeki Açık Kapı Şefliklerine sözlü ve yazılı olarak talep ve şikayetlerini iletebildiği gibi(https://www.acikkapi.gov.tr/) web sitesi, mobil uygulama ve elektronik ortamda e-devlet üzerinden de müracaat edebilmekte olup, ilgili birimlere yönlendirilen başvurular 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılarak başvuru sahibine mesaj yoluyla bilgilendirme yapılıyor. Kurumlara yapılan ziyaretlerakabinde Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay ziyaret edildi.

“TÜM VATANDAŞLAR FAYDALANABİLİR”

Ziyaret nedeniyle kısa bir açıklama yapan Kaymakam Metin Kubilay, “Açık Kapı biriminde hedefin vatandaş odaklı bir iletişim ve problemlerinin çözümüne yönelik genel bir sistematik girişle problemlerin analizinin yapılarak bunları daha kalıcı hale getirmek, kamunun hizmetini vatandaşa daha sağlıklı bir şekilde sunulması amaçlanmaktadır. Tüm vatandaşlarımızın hükümet konağı zemin katta hizmet vermeye devam eden ‘Açık Kapı’ biriminden faydalanabilir” dedi.