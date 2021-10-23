İYİ Parti Körfez’den Yozgatlılara ziyaret

Kocaeli Yozgatlılar Kültür Derneği Başkanı Salih Ata ve yönetimi tarafından ağırlanan İYİ Parti Körfez İlçe Başkanı Cahit Sürüm ve yönetim kurulu üyeleri, fikir alışverişinde bulundu. Ziyarette kısa bir konuşma yapan Sürüm, “Bugün yapılan değerlendirmelere ve araştırmalara göre partimizin oy oranı yüzde 40 civarındadır. Bu ülkeyi sizlerle birlikte İYİ’ler hareketi yönetecektir. Ekonomi bitti,ahlak çöktü, düzen bozuldu. Böyle bir manzara da herkese birtakım görevler düşmektedir. Bu yüzden, hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız ve ülkemizi bu iktidardan kurtarmalıyız. Bizim derdimiz Körfez’dir. Bizim derdimiz ülkemizdir. Yavaş yavaş genel seçimlere gidiyoruz” dedi.

“10 BİN ÜYE YAPMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Her geçen gün güçlerine güç kattıklarını da belirten Sürüm, “Bugün diğer siyasi partilerin üyeleri erimeye devam ederken, bizim üye sayımız 4 binin üzerinde bir rakama ulaştı. Hedefimiz 5 bin üyedir. Daha sonra 10 bin üye yapmak için çalışacağız. Yönetimde bulunan kişilerin yüzde 50’ si kadınlardan oluşmaktadır. Biz, büyük ve ülkeyi kurtaracak bir aileyiz. Herkesi bu iyiler hareketine davet ediyorum” ifadelerini kullandı.