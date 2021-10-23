Körfez Ticaret Odası’ndan Mesleki Eğitim Atağı

Teknik eğitimle gelişen nitelikli iş gücünün, ülke ekonomisindeki katkısının arttırabilmek amacıyla 2018 yılından beri sürdürmekte olduğumuz “Meslek Lisesi, Gelecek Garantisi” projemizin pilot okulu olan Körfez MTAL’ni, Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığımız protokolle de “Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü”nedahil ettik. Böylelikle Körfez MTAL pilot okulumuz, ilimizdeki bu kapsamda bulunan 3. okulumuz, ülke çapında ise 84. okulumuz olarak kayıtlara geçti.

“Meslek Lisesi, Gelecek Garantisi” projemiz ve şimdi MEB, TOBB ve TOBB ETÜ tarafından imzalanan “Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü”müz sonucunda, mezuniyetleri ile birlikte istihdamı garanti edecek teknik bilgiye erişen gençlerin yetiştirildiği bir mesleki eğitim modeli geliştirmeyi vizyon edinen Körfez Ticaret Odası, kalifiye eleman anlamında tüm sıkıntıların ortadan kalkacağı bir geleceğin zeminini tüm detaylarıyla düşünerek hayata geçiriyor. Bu amaca uygun olarak öğrencilerimiz, protokol yaptığımız işletmelerde, farklı seviyelerdeki iş ve işlemleri günümüz teknolojisi ve ekipmanlarıylauygulayarak öğrenecek, hali hazırda üretime devam eden bu işyerlerinde deneyim kazanacaklardır.

KTO’NUN MESLEK LİSESİ, GELECEK GARANTİSİ PROJESİ SAĞLAM ADIMLARLA BÜYÜYOR

01.10.2021 tarihinde Körfez Kaymakamlığı Toplantı Salonunda, Odamız ve Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığımız protokolle birlikte, sektörün çözüm odaklı talepleri göz önünde bulunarak uygulayıcılığa yönelik eğitim yelpazesinin geliştirilmesi ve ülke ekonomisine katkısının arttırılması amaçlanmaktadır.

Bu amaçla Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin idari işlerinin kontrolü, teknik müfredatlarının içeriği, uygulayıcı öğretmenlerin eğitimleri, özellikle de üretim bazlı eğitime geçilmesi adına gerekli etkinliklerin planlanması ve bu aktivitelerin eğitim süreçlerine dahil edilmesi gibi tüm süreçler Oda tarafından gerçekleştirilmektedir.

Odamız ve Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü’ne; Körfez Ticaret Odası(KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, KTO Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Uykun, KTO Genel Sekreteri Berat Nas, Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, Körfez İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yahya Ali, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt, Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yahya Öztürk, Körfez Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Kemal Aktaş, Körfez İlçemizde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerimizin Müdürleri katılım sağladılar.

İmzalanan Protokol ile birlikte hedeflenen amaçlara ulaşmak adına konuşulandetaylar, öğrencilerin eğitim gördükleri alanlarda sektörün taleplerini iyi algılayarak kendilerine deneyim katabilecek faaliyetleri ve imkanları iyi algılamaları, onların garantili istihdam kaygısı taşıyan eğitim modellerine ihtiyaç duyduklarının yetkililere iletilmesi ve bu projelerin nitelikli iş gücünü maksimum düzeye taşıyıp, üretimin verimli hale gelmesi için en önemli atılım olarak kabul edilmesinin gerekliliği konuları olarak öne çıktı.

Etkinlik süresince konu ile alakalı hassasiyetini sürekli belirten Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt: “Mesleki eğitim kurumlarımız bizim göz bebeklerimiz ve ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine çıkmamız için gerekli olan üretim safhalarımız da ihtiyaç duyulan en önemli konu olan kalifiye iş gücünün üretildiği yerlerdir. Bu açıdan Körfez Ticaret Odamız ile bugün imzalamış olduğumuz Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü, sektör ile pilot okulumuz olan Körfez MTAL ve diğer mesleki eğitim okullarımızın köprü olması için çok değerli görüyoruz, vatanımıza milletimize hayırlı olsun” dedi.

İlimiz açısından projenin en önemli aktörlerinden biri olan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk: “Meslek Liselerimizdeki eğitimcilerimize, büyük bir özveri ile bu vatanın evlatlarını en iyi şekilde eğitmeye ve mesleki alanda tecrübe kazandırmaya çalıştıkları için minnettarız; fakat çocuklarımızın mesleklerinde tecrübelenmeleri için bizlerin de elimizi taşın altına koymamız gerekmektedir. Sektör ihtiyaçlarını çok iyi belirleyip mesleki okullarımıza bunları çok iyi aktarabilmek, sürekli bu okullarımızın içinde bulunup gelişmeleri aktarmamız ve maddi manevi destek olmamız gerekmektedir. Yeri geldiğinde eğitim müfredatlarının güncellenmesi noktasında destek olunmalı, yeri geldiğinde eğitimcilerimizin kendilerini güncelleyip öğrencilerini de doğru yöne sevk etmeleri, yeri geldiğinde de okul laboratuvarlarımızın güncel teknolojik gelişmeleri yakalayabilmeleri için destek olunmalıdır. Biz de 2018 yılından beri sürdürmekte olduğumuz “Meslek Lisesi Gelecek Garantisi” projemiz ile meslek liselerimizi daha kalifiye hale getirmek ve buradan çıkan öğrencilerimizi piyasada aranan kişiler haline getirmek için uğraşmaktayız. MEB, TOBB ve TOBB ETÜ ile imzalanan ve bugün burada bizim de Körfez Ticaret Odası olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile imzaladığımız “Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü” ile koordinatörü olduğumuz Körfez MTAL ve tabiki ilçemizdeki diğer Mesleki Teknik Anadolu Liselerimizin de daha kalifiye hale gelip piyasada ihtiyaç duyulan iş gücünü üretmeleri için gücümüzü bir kademe daha artırmış olduk. Bölgemizdeki istihdama daha fazla katma değer sağlayacağımız için, Körfez’imizin mesleklerinde yıldızlarını yetiştireceği için çok mutluyuz.” şeklinde konuştu.

Körfez, Mesleklerine has, kendi yıldızlarını yetiştiriyor

“Meslek Lisesi, Gelecek Garantisi” projemiz kapsamında birçok etkinlik gerçekleştirdik; işverenler ile toplantılar gerçekleştirerek işyerlerindeki stajlar esnasında ortaya çıkan sorun ve çözüm önerilerini belirledik. Mesleki eğitimin kıymet ve önemini çocuklarımıza gösterebilmek için kamu spotları hazırlayıp rol model olabilecek, meslek lisesi mezunu kişiler ile öğrencilerimizi kariyer günlerinde bir araya getirdik ve getiriyoruz.

Gençlerimizin kariyerlerini belirlerken en önemli destekçileri olan velilerimizi de bilinçlendirmek üzere görüşmeler gerçekleştiriyoruz, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi ile mesleki eğilim yetenek testleri üzerine çalışıyor, ilimizdeki meslek odalarımızla eğitim/uygulama iş birliktelikleri gerçekleştiriyoruz, öğrencilerimizi mesleklerine özendirici teknik geziler planlıyor, AB projelerinde yer alıp öğrencilerimize ufuklarını açabilecekleri projeler içinde yer almaları için imkan sağlıyoruz, eğitimi kolaylaştıracak simülatörler ve laboratuvarların kurulması için Kalkınma Ajansımız ile faaliyetler yürütüyoruz.