23 Eki 2021 - 16:36- Ekonomi G: 23 Eki 2021 - 16:39

Benzine büyük zam

Dolar kurunun rekor kırmasının ardından benzine 44 kuruşluk zam kararı alındı. Benzin zammı 25 Ekim Pazartesi gecesi yürürlüğe girecek.
Benzine büyük zam mask

Dolar kurundaki sert yükseliş, akaryakıtta zam yağmuruna neden olmaya devam ediyor. 16 Ekim’de pompa fiyatı 14 kuruş artan benzine bir zam daha geldi. Sözcü'nün akaryakıt sektörü kaynaklarından edindiği bilgiye göre, benzinin litresinde 44 kuruşluk zam kararı alındı. Zammın 25 Ekim Pazartesi’yi Salı’ya bağlayan geceden itibaren geçerli olacağı öğrenildi. Bu zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 8,40 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 8,50 TL’ye yükselmiş olacak. Motorin ve LPG için henüz yeni bir zam kararı bulunmuyor. LPG ve motorinde olduğu gibi benzinde de özel tüketim vergisi (ÖTV) sıfırlandığı için zamlar doğrudan pompa fiyatına yansıyor.

LPG 20 GÜNDE 93 KURUŞ ZAMLANDI

2 Ekim’de 71 kuruş zamlanan LPG’ye 21 Ekim’de 22 kuruş daha zam gelmişti. Fiyat artışının ardından otogazın litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 5,95 liradan 6,17 liraya, Ankara'da 6,03 liradan 6,25 liraya, İzmir'de ise 6,05 liradan 6,27 liraya yükselmişti.

MOTORİNE 10 GÜNDE 87 KURUŞ ZAM GELDİ

Motorinin litre fiyatı 19 Ekim’de 23 kuruş zamlanmıştı. Böylece motorinin pompa fiyatı 9-19 Ekim döneminde toplamda 87 kuruş zamlanmış oldu. Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 8,20 TL, Ankara’da ve İzmir’de 8,29 TL seviyesinde bulunuyor. Son zamla birlikte motorinin litre fiyatı Türkiye genelinde benzin fiyatını aşmıştı.

ÖTV SIFIRLANDI

Motorin, benzin ve LPG’de eşel mobil sistemi kapsamında ÖTV sıfırlanmış durumda, bu nedenle zamların tamamı pompa fiyatına yansıyor. Litre başına benzinde 2,53 TL, motorinde 2,05 TL, LPG’de 1 TL olan maktu ÖTV, eşel mobil sistemi kapsamında sıfırlanmış durumda. Eylül başında 8,27 olan dolar/TL, enflasyon artarken ve dünyada para politikasında sıkılaşma adımları atılırken Merkez Bankası’nın faiz indirmeye başlamasıyla dün 9,66’yı görerek rekor tazelemişti.

Geçen sene nisanda 20 doların altını gören Brent tipi petrolün varil fiyatı, son günlerde 85 dolar civarında hareket ediyor. Hem petrol hem de dolar/TL’deki yükseliş, akaryakıt fiyatlarında güçlü zamları da beraberinde getiriyor.

AKARYAKIT SEKTÖRÜ ÇİFT HANEYE HAZIRLANIYOR

Dolar/TL’de çift haneye yaklaşılırken, akaryakıt sektörü de çift haneli benzin ve motorin fiyatları için hazırlıklara başladı. Bayiler, litre fiyatlarının listelendiği tabelaları ikisi ana rakam, ikisi de virgül sonrası küsurat olmak üzere dört haneli rakamlara hazırlamaya başladı. Hem dolar ve petroldeki artış hem de hükümetin sıfır ÖTV uygulamasından vazgeçmesi ihtimali, akaryakıtta çift hanenin yakın zamanda görülebileceği beklentisi yaratmış oldu.

23 Eki 2021 - 16:36 - Ekonomi

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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İzmi̇tli̇ - DOLARIN ARTMASINA BİLEREK SEBEP OLANLARIN SIRALI ALLAH BELASINI VERSİN.KİM BİLİR KİMLERE DİYET ÖDÜYOR BU İKTİDAR.

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 23 Ekim 17:05

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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