23 Eki 2021 - 17:29- Asayiş G: 23 Eki 2021 - 17:31

İzmit'te 25 kilo 685 gram esrar ele geçirildi

İzmit'te, jandarmanın bir eve düzenlediği baskında 25 kilo 685 gram esrar ele geçirildi. 
İzmit'te 25 kilo 685 gram esrar ele geçirildi mask

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmit’te bir evde uyuşturucu bulunduğu yönünde ihbar aldı. Yapılan incelemelerin ardından jandarma tarafından eve düzenlenen baskında 25 kilo 685 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

23 Eki 2021 - 17:29 Kocaeli- Asayiş

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