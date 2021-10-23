İzmit'te 25 kilo 685 gram esrar ele geçirildi

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmit’te bir evde uyuşturucu bulunduğu yönünde ihbar aldı. Yapılan incelemelerin ardından jandarma tarafından eve düzenlenen baskında 25 kilo 685 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.