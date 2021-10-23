Kocaeli Geredeliler Derneği dernek binası açtı

Kocaeli Geredeliler Derneği bugün İzmit Ömerağa Mahallesi Hasan Özcan Sokak’ta bulunan dernek binasının açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Dernek Başkanı Ahmet Çimen ve dernek yöneticilerinin yanı sıra AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve il yöneticileri, Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, Belediyesi AKP Meclis Başkanvekili Hayrettin Ünlü, İzmit Belediyesi AKP Meclis Üyeleri Ersin Alpaslan ve Muharrem Tutuş, Yeniden Refah Partisi (YRP) İzmit İlçe Başkanı Musa Yılmaz, CHP İzmit İlçe Yöneticileri, AKP Derince ve İzmit İlçe Yöneticileri, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, İzmit Türk Diyanet Vakıf-Sen Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Karadaşlı, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Kocaeli Yönetim Kurulu Üyeleri, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İl Başkanı Kemal Halıcı, Kocaeli Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği (KOSİD) Başkanı Hüseyin Öz, Kocaeli Akçakoca Akıncılar Ocağı Okçuluk Kulüp Başkanı Bahattin Buksu, muhtarlar ve Geredeliler katıldı.

“HANGİ LOKANTAYA GİRSENİZ GEREDELİYE RASTLARSINIZ”

İzmit Bağçeşme Cami Müezzini Şerif Hüseyin Ayaz tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak başlayan programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Dernek Başkanı Ahmet Çimen, “Bizler İzmit'te yaşayan, Kocaeli'de yaşayan Gerede’de doğan doyduğumuz yerde Geredeli İzmitli ve Kocaelilileriz Gerede tarihi kültürel zenginlikler yemyeşil doğası golleri kışın beyaza bürünen dağları, yazın serin havasıyla üstü cam altı çim. Barış Manço’nun ‘ömrümde bu kadar güzel yer görmediğim’ dediği, benzerine az rastlanır; tarihe tanıklık eden asırlık çamlarıyla kısacası muhteşem tabiatıyla insana güven veren, yeryüzü cenneti olan Bolu ilimizin 8 ilçesinden en fazla gelişmiş, en fazla nüfusa sahip bir ilçemizdir. Atalarımız İzmit'e 1950 yıllarında gelmişler. Bizler bugün 4’üncü kuşağız. Tramvay yolu olarak bildiğimiz Ankara Caddesi üzerinde demir çimento, un ticareti yapan ve nakliye işleri yapan insanlardı Geredeliler. Bugün bütün hemşerilerimiz her türlü alanda faaliyet göstermektedir. İzmit'te genellikle restoran ve lokanta sektöründe faaliyet gösterirler. Hangi lokanta ve restoran girseniz Geredeliye rastlarsınız” dedi.

“ASIL HEDEFİMİZ GENİŞ BİR YER ALMAK”

Asıl hedeflerinden bahseden Çimen, “Kocaeli Geredeliler Derneği, benim de babamın içinde olduğu 7 kişi tarafından kuruldu. Başkan olduktan sonra ilk toplantıda gündeme gelen ilk konu yerimizin olmamasıydı. Hemen faaliyete başlayalım dedik. 1 ay gibi bir süre içerisinde derneğimizin mülkü olarak almış olduk. Dernek binamızı alırken hiçbir kamu ve devlet kurumundan maddi vs. talep istemedik. Hemşerilerimizin yardımlarıyla burayı almış olduk. Onlara katkı ve yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Derneğimizin yerini aldıktan sonra içini de tamamen hemşerilerimizin yardımıyla yaptık. Maddi ve manevi hiçbir yerden bir şey talep etmedik, almadık. Almakla iş bitmiyor. Hedeflerimiz var. Bu derneğimizi daha geliştirmek, büyütmek bir yana asıl hedefimiz geniş bir yerde arsa alarak otopark, düğün salonu, restoranı olan, her türlü şey yapabileceğimiz geniş bir yer almak. Ben inanıyorum ki hemşerilerimizin katkılarıyla bu hedefe de ulaşacağız” ifadelerinde bulundu.

“MEHMET BAŞKAN BİZE TAHSİS EDİYORDU”

Derneğin kurucu başkanlarından Hüseyin Mete, “Derneğimizi 7 kişi kurduk. Yolumuzu buraya kadar taşıdık. Yolumuz açık olsun” dedi. AKP İzmit Belediyesi Grup Başkanvekili ve eski Geredeliler Başkanı Hayrettin Ünlü, “Kocaeli gibi büyükşehirlerde bütün illerden gelen hemşerilerimiz bir mozaik oluşmakta. Bu mozaikte hemşeri derneklerimiz kültürlerini yaşatmaya ön ayak olmakta. Bütün hemşeri derneklere çok teşekkür ediyoruz. Bazen şehrin hengâmesine kapılıyoruz. Birinci derece yakınlarımız dışındakileri görme imkanımız olmuyor. Bu tür faaliyetler bizi bir araya getiriyor. Ben başkandan Hasaneyn Yaylası bizim mekanımızdı. Mehmet Başkan belediye başkanı olduğu dönemde sağ olsun o zaman piknik zamanı bize tahsis ediyordu. İnsanlar orada birbirleriyle tanışıyordu. Dernek başkanlığı ve yönetimi çok kolay bir iş değil. İnsanlara 24 saat telefonunuz açık olacak. Bütün hemşerileriniz arıyor. Her dernek başkanının hedefi bir dernek binası almaktır. Bizim bıraktığımız çitadan daha yükseğe taşıdılar. Hayırlı olsun” dedi.

“GEREDELİLER BAYRAĞINA SAYGILI İNSANLAR”

Ünlü’nün ardından konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, “İnsanı değerli kılan hizmet etmesi. Sivil toplum kuruluşlarında doğrudan doğruya hizmet etmek için bu hizmetini takdirle karşılıyoruz. Rengarenk bir mozaik içinde yaşadığımız bir şehirde yaşıyoruz. Her memleketin kendi derneği var, olacak. Önce kendi aralarında problemleri çözecekler. Geredeliler vatanını milletini seven, helal peşinde koşan, bayrağına saygılı insanlar. Maalesef bu ülkenin toprağında büyüyen, ekmeğiyle karnını doyuran ama maalesef bu ülkenin bölünmesine, ekonomisinin kötü gitmesine üzülmeyen insanlar var” dedi.

“BAHANE ÜRETENLERİ EN KISA ZAMANDA GÖNDERİRİZ”

“Üretmezsek hemen gönderin” diyen Çakmak, “Şer her zaman olacak ama hak her zaman safları sıkı tutacak. ‘Hizmet etmek istiyorum ama edemiyorum’, istesen edersin. Biraz çalış. ‘Bütçem yok’, olur. Bunu herkes için söylüyorum. Aile fertleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi partilerimiz için söylüyorum. Toplum mazeret kabul etmez. Madem vitrine çıktın, ‘ben geçimimi sağlıyorum; bir de şehrime hizmet etmek istiyorum’ diyorsun mahalle başkanı da, dernek başkanı da, belediye başkanı da olsan hizmet üreteceksin. Hizmet üreteni bu vatan, topluluk başına taç eder. Bahane üretenleri en kısa zamanda göndeririz. Biz de üretirsek bizi de göndereceksiniz. Üretmezsek hemen gönderin” ifadelerinde bulundu.

“KAYDEBEN DUYGULARI YAŞATIYORUZ”

Çakmak’ın ardından konuşan AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, “Burası, birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek bir mekan olacak. Derneğimize çalışmalarında başarılar diliyorum. Zihinsel bakış açıları, fikir ayrılıklarnı bir kenara bırakarak 85 milyon kardeşiz. Biz bu topraklara, Anadolu'ya aşığız. Aynı gemideyiz. Bu gemi delinirse, batarsa sen ben yok, o parti bu parti yok. O gemiyi güçlü istikamete götürüp bu zamanın emanetçileri olarak genciyle yaşlısıyla güçlü, daha yaşanabilir bir Türkiye'nin mücadelesini hep birlikte veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Bütün memleketi ilgilendiren bir mesele varsa bunu siyasete alet etmeden bunun mücadelesini birlikte vereceğiz. Derneklerin de amacı bu; bir araya gelmek. Toplumun meselelerine, sıkıntılarına eğilen insanımızın acısını yüreğinde hisseden bu topluluğu saygıyla selamlıyorum. Kaybeden duyguları yaşatıyoruz. Yaptığınız işi çok görmeyin. Derneğimiz hayırlı ve uğurlu olsun diliyorum” dedi. Türk Diyanet Vakıf-Sen Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Karadaşlı tarafından okunan duanın ardından kurdele kesimiyle dernek açılışı yapıldı.