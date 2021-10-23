Çakmak: Bahane üretenleri en kısa zamanda göndeririz

Kocaeli Geredeliler Derneği bugün İzmit Ömerağa Mahallesi Hasan Özcan Sokak’ta bulunan dernek binasının açılışını gerçekleştirdi. Açılışa yoğun katılım olurken Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, “İnsanı değerli kılan hizmet etmesi. Sivil toplum kuruluşlarında doğrudan doğruya hizmet etmek için bu hizmetini takdirle karşılıyoruz. Rengarenk bir mozaik içinde yaşadığımız bir şehirde yaşıyoruz. Her memleketin kendi derneği var, olacak. Önce kendi aralarında problemleri çözecekler. Geredeliler vatanını milletini seven, helal peşinde koşan, bayrağına saygılı insanlar. Maalesef bu ülkenin toprağında büyüyen, ekmeğiyle karnını doyuran ama maalesef bu ülkenin bölünmesine, ekonomisinin kötü gitmesine üzülmeyen insanlar var” dedi.

“BAHANE ÜRETENLERİ EN KISA ZAMANDA GÖNDERİRİZ”

“Üretmezsek hemen gönderin” diyen Çakmak, “Şer her zaman olacak ama hak her zaman safları sıkı tutacak. ‘Hizmet etmek istiyorum ama edemiyorum’, istesen edersin. Biraz çalış. ‘Bütçem yok’, olur. Bunu herkes için söylüyorum. Aile fertleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi partilerimiz için söylüyorum. Toplum mazeret kabul etmez. Madem vitrine çıktın, ‘ben geçimimi sağlıyorum; bir de şehrime hizmet etmek istiyorum’ diyorsun mahalle başkanı da, dernek başkanı da, belediye başkanı da olsan hizmet üreteceksin. Hizmet üreteni bu vatan, topluluk başına taç eder. Bahane üretenleri en kısa zamanda göndeririz. Biz de üretirsek bizi de göndereceksiniz. Üretmezsek hemen gönderin” ifadelerinde bulundu.