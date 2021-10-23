23 Eki 2021 - 21:57- Gündem G: 23 Eki 2021 - 21:59

İşte bugünkü vaka ve vefat sayısı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 23 Ekim 2021 Cumartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 217 kişi hayatını kaybetti.

İşte bugünkü vaka ve vefat sayısı mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 23 Ekim verilerine göre, 351 bin 184 test yapıldı. Son 24 saatte, 26 bin 217 yeni vaka tespit edildi. 27 bin 663 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 217 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA İLK KEZ AÇIKLADI

Güncel tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Koca, şu ifadeleri kullandı;

Günlük vaka sayılarının 28-30 Bin civarında olduğu son döneme ait veriler, her 1.000 vakadan ortalama 4,2'sinin yatırılarak tedaviye ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Hastalarda zatürre oranı yine bu dönemde %4,2. Vaka sayısına kıyasla ağır hasta oranımız binde 6,6.

Aşılarınızı yaptırmadıysanız veya devam dozunu öncelikli konularınız arasında görmüyorsanız, hastalığı yaşayan tanıdıklarınızla konuşun. Aşı hakkında en gerçekçi fikre sahip olanlar, Covid-19'u aşı yardımıyla atlatanlardır. Lütfen aşılarınızı yaptırın.
# sağlık, covid-19

23 Eki 2021 - 21:57 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.352.130 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Körfez Ticaret Odası’ndan Mesleki Eğitim Atağı mask
Körfez Ticaret Odası’ndan Mesleki Eğitim Atağı
Açık Kapı’dan Dilovası’nda önemli ziyaretler mask
Açık Kapı’dan Dilovası’nda önemli ziyaretler
Kocaeli'de 2 kişi koronaya yenildi mask
Kocaeli'de 2 kişi koronaya yenildi
Gökçeören’de süt üreticilerine sütün hijyeni ve kalitesi eğitimi verildi mask
Gökçeören’de süt üreticilerine sütün hijyeni ve kalitesi eğitimi verildi
Çayırova'da 42 m² dükkan icradan satılık mask
Çayırova'da 42 m² dükkan icradan satılık
Kandıra'da 1584 m² tarla mahkemeden satılık mask
Kandıra'da 1584 m² tarla mahkemeden satılık
Anket İzmit Yürüyüş Yolu yıl sonunda bitecek mi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL