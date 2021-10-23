İşte bugünkü vaka ve vefat sayısı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 23 Ekim verilerine göre, 351 bin 184 test yapıldı. Son 24 saatte, 26 bin 217 yeni vaka tespit edildi. 27 bin 663 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 217 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA İLK KEZ AÇIKLADI

Güncel tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Koca, şu ifadeleri kullandı;

Günlük vaka sayılarının 28-30 Bin civarında olduğu son döneme ait veriler, her 1.000 vakadan ortalama 4,2'sinin yatırılarak tedaviye ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Hastalarda zatürre oranı yine bu dönemde %4,2. Vaka sayısına kıyasla ağır hasta oranımız binde 6,6.

Aşılarınızı yaptırmadıysanız veya devam dozunu öncelikli konularınız arasında görmüyorsanız, hastalığı yaşayan tanıdıklarınızla konuşun. Aşı hakkında en gerçekçi fikre sahip olanlar, Covid-19'u aşı yardımıyla atlatanlardır. Lütfen aşılarınızı yaptırın.