İki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Olay, Gebze Mevlana Mahallesi Yunus Emre Caddesi 859/9 üzerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple kavga çıktı. Kavganın daha da hararetlenmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin çalışmaları sonrasında kavga eden grup dağıtıldı. Kalabalığın dağılmasının ardından Erkan G. isimli bir vatandaşın bıçaklanarak yaralandığı ortaya çıktı. Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulansa alınan Erkan G., tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.