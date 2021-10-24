24 Eki 2021 - 10:01- Gündem G: 24 Eki 2021 - 10:02

Kocaeli’de sonbahar temizlik harekâtı

Park ve Bahçeler Dairesi’ne bağlı ekipler, Kocaeli’nin 12 ilçesinde köşe bucağı temizliyor, Kocaelililer her gün tertemiz bir şehre uyanıyor
Kocaeli’de sonbahar temizlik harekâtı mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, günlük rutin hizmetlerinin yanı sıra kent genelinde sonbahar temizliği harekâtı başlattı. Kocaeli’nin 12 ilçesinde aralıksız hizmet veren ekipler, mazgallardan park ve bahçelere, yol kenarlarından piknik alanlarına kadar ayak basmadık yer bırakmıyor.

KENTİN HER KÖŞESİNE HİZMET

Kocaeli’de sonbaharın gelişiyle birlikte dökülen yapraklar, yağışlı havalar nedeniyle oluşan olumsuz koşullar çevrede hoş olmayan görüntülere yol açıyor. 3.626 km2’lik yüzölçümüne sahip Kocaeli’nin her metrekaresine hizmet götüren Park ve Bahçeler ekipleri, sonbaharla birlikte temizlik faaliyetlerine ağırlık verdi. Kentin her köşesinde dökülen yapraklar toplanıyor, tıkanan mazgallar açılıyor, park ve bahçeler, yaya köprüleri ve asansörler elden geçiriliyor, her köşenin tertemiz kalması sağlanıyor. Ekipler yaşanan trafik kazaları sonucunda diğer araç ve sürücülerin olumsuz bir şeyle karşılaşmaması ve yolun en kısa sürde trafiğe açılması için de olay yerinde temizlik çalışması yapıyor.

TEMİZ ŞEHİR KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın çizdiği Mutlu Şehir Kocaeli hedefine yaptığı park ve bahçelerle, mesire alanlarıyla, sahil parklarıyla destek veren Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, hayata geçen her hizmetin ilk günkü gibi yepyeni, bakımlı ve temiz kalması için de çalışıyor. Her türlü donanıma sahip ekipler 12 ilçenin tamamında sonbaharın getirdiği olumsuz şartları ortadan kaldırmak için köşe bucağı temizliyor, pırıl pırıl bir hale getiriyor. Her sabah işe veya okula gitmek için yola çıkan Kocaelilileri, tertemiz bir şehir bekliyor.     

# Tahir Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

24 Eki 2021 - 10:01 - Gündem

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