İzmitli Periler, Kartal’ı avladı “85-67”

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz UMF Yapı İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, ikinci maçında Beşiktaş HDI Sigorta’yı ağırladı. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynanan maçta rakibini 85-67 mağlup eden İzmitli Periler, sezonun ilk galibiyetini elde etti.

BAŞTAN SONA ÜSTÜN OYNADIK

Maça hızlı başlayan UMF Yapı İzmit Belediyespor, ilk çeyreği 24-14 önde kapattı. Üstünlüğünü ikinci çeyrekte de sürdüren İzmitli Periler soyunma odasına 43-35 önde girdi. İkinci yarıda vitesi arttıran UMF Yapı İzmit Belediyespor, üçüncü çeyreği 71-45 önde kattı. Son periyotta da rahat bir oyun oynayan İzmitli Periler, parkeden 85-67 galip ayrıldı.

İZMİTLİ PERİLER ELAZIĞ’A KONUK OLACAK

UMF Yapı İzmit Belediyespor’un Kanadalı yıldızı Nirra Fields 30 sayı ile maçın en skorer ismi oldu. Melisa Korkmaz 22 sayı kaydederken, Kristina Higgins de 14 sayı 18 ribaund ile double double yaparak galibiyette önemli rol oynadı. UMF Yapı İzmit Belediyespor, KBSL 3. hafta maçında 31 Ekim Pazar günü saat 15.00’te Elazığ İl Özel İdare’ye konuk olacak.