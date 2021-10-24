USTALAR iş sahibi oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi örgün eğitim dışında kalan, aldığı eğitimle iş bulamayan gençlere mesleki ve teknik beceriler kazandıracak, onları istihdama hazırlayacak USTAM Kocaeli Projesi’nde emeklerin karşılığı alınmaya başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Ticaret Odaları, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Organize Sanayi Bölgeleri, İŞKUR, İl Milli Eğitim Müdürlüğü gibi eğitim, iş ve istihdamın tüm etkin unsurlarının bir araya getirildiği istihdam odaklı projede eğitim alıp mezun olan kursiyerler iş sahibi olmaya başladı.

USTAM EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR

USTAM Kocaeli birçok alanda verdiği meslek eğitimleri ile bir enstitü haline gelerek meslek sahibi olmak isteyen gençlere seçtikleri alanlarda eğitim vermeye devam ediyor. Meslek eğitimlerinin devam ettiği USTAM projesinde eğitimini tamamlayan kursiyerler bir taraftan da iş sahibi olmaya başladı. Uygulama ağırlıklı hazırlanan eğitim müfredatlarınun uygulandığı USTAM’da Satış ve Pazarlama Gücü Eğitim Programcılığı, IT Uzmanlığı Eğitim Programcılığı, Yazılım Uzmanlığı eğitim programcılığı ve Bilgisayar Destekli Tasarım Ürünleri gibi programların yer aldığı eğitimlerde usta adayları eğitim aldı.

“USTAM’A KATILDIĞIM İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM”

USTAM projesinde satış ve satış gücü branşında eğitim alan Beykoz Üniversitesi Lojistik Bölümü mezunu Ayşe Yurtseven mezun olduktan sonra 3 yıl iş bulmak için uğraştı. Bir gün reklam billboardlarında KO-MEK USTAM projesinin reklamını görünce vakit geçirmeden eğitim için başvurdu. Eğitimlere kabul edilerek derslere katılan Yurtseven, “USTAM eğitimlerine katıldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bizlere eğitim veren hocalar Kocaeli Üniversitesinde alanında uzman olan eğitmenlerdi. Eğitimler çok iyi ve verimli geçti. Daha mezun olmadan bir turizm ve ulaştırma şirketinde iş buldum. USTAM projesi bana ve arkadaşlarıma çok şey kattı. Bizi nitelikli eğitimler verip teorik ve uygulamalı dersler veren USTAM projesine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ diyerek Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.

DAHA EĞİTİMLER DEVAM EDERKEN İŞ BULDUM

Eğitimler sonrasında iş bulan bir diğer kursiyer Mustafa Işık ise ‘’USTAM Kocaeli projesini pankartlardan ve ilanlardan gördüğümde hiç tereddüt etmeden hemen başvuru yaptım. Başvurum sonucunda kursa kabul edildiğim haberini alınca çok mutlu oldum. USTAM Kocaeli eğitimleri çok verimli ve olumlu geçti. Daha eğitimler devam ederken ben iş buldum. İş mülakatında USTAM eğitimlerinde aldığımız bilgiler çok işime yaradı. Ben buradan kendini geliştirmek isteyen iş sahibi olmak isteyen gençlere USTAM eğitimlerine katılmalarını tavsiye ediyorum’’ diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.