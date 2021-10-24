Sancaklı: Ülkü Ocaklarından tabi korkacaksınız

Milliyetçi Hareket Partisi Başiskele İlçe Teşkilatı, mahalle başkanları ile dayanışma kahvaltısında bir araya geldi. Başiskele İlçe Başkanı Serkan Günaydın ev sahipliğinde Antikkapı Düğün Salonunda yapılan toplantıya Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, İl Başkanı Yunus Emre Kurt, İzmit İlçe Meclis Üyesi Engin Duymaz, İlçe Başkanları ve Başiskele mahalle başkanları katıldı.

“AYNI ENERJİ İLE DEVAM EDECEĞİZ”

Toplantının ilk konuşmasını Başiskele İl Başkanı Serkan Günaydın gerçekleştirdi. Günaydın konuşmasında, “Bugün Başiskele ilçe teşkilatı olarak pandemi sürecinde sizden ayrı kaldık. Pandemi sürecinde sizlerin yanında olmaya gayret ettik. Genç dinamik il başkanımız ile birlikte faaliyetlerimize aynı enerji ile devam edeceğiz. Davetimize icabet ettiğiniz için teşekküre ederim” ifadelerini kullandı.

“HER GÜN BİR KİŞİYE ANLATIRSANIZ 99 RUHUNU YAKALARIZ”

Her zamankinden daha fazla birlikte ve beraberliği ihtiyacın olduğunu ifade eden İl Başkanı Yunus Emre Kurt, “Liderimiz Devlet Bahçeli teşkilatımız sizlersiniz. Birlikte başaracağız. Bu yolculukta hep birlikte olacağız. Başiskele’de Tüm Türkiye’de Milliyetçi Hareket Partisini hak ettiği en üst noktaya taşıyacağız. Seçimlere 500 küsür gün var. Bu 500 günde her biriniz MHP tezini bir kişiye anlatsa 99’daki ruhu yakalarız. Liderimizin bir kişiye 9 kişiyi zimmetlemesi ve 9 kişinin Milliyetçi Hareket Partisine oy vermesiydi. Biz de bunu yapacağız. Kocaeli’de ki yeni yapılanmayı anlatacağız” dedi.

“ÜLKÜCÜLERİN NE HAYALİ VARSA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Sözlerinin devamında Kurt, “Kocaeli’nin artık Ülkü Ocağından gelen bir il başkanı olduğunu herkese anlatacağız. Benim için her ülkücü önemlidir. Hiçbir ülkücünün başını öne eğdirmedim bundan sonra da eğdirmem. 2023’de liderimizin işareti ile cumhurbaşkanımızı tekrar cumhurbaşkanı seçeceğiz. Ülkücülerin Kocaeli ile ilgili ne hayali varsa hep birlikte gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

“TUTTURMUŞLAR ERKEN SEÇİM”

Son olarak kürsüye çına Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Meclis açıldı. Bir aya yakındır Ankara’dayız. Ankara’da ne var. 2 parti Cumhur İttifakı’nı kurdu. Bu ittifakın kurulma sebebi Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası. İlk başta beka meselesi anlaşılmadı. Şimdi her geçen gün beka meselesi daha iyi anlaşılıyor. Bir yanda Cumrhur İttifakı diğer yandan diğer ittifak. Diğer ittifakta 10 parti. Bunların içinde CHP var İYİ Parti var HDP var. Ülkenin bazı sorunları var. Cumhur İttifakı bu sorunları nasıl çözebiliriz diye çalışma yapıyor. Diğer ittifak tutturmuş erken seçim de erken seçim.

“İSTEYENLERE BAKINDA ERKEN SEÇİM OLMAMALI”

Bana soruyorlar erken seçime ne diyorsunuz? Ben de diyorum ki erken seçimi kim istiyor millet ittifakı istiyor. HDP’nin bulunduğu millet ittifakı. Bir ay önce PKK’nın sözde liderlerinde murat karayılan bir video yayınlıyor. Acil bir şekilde erken seçime gitmek için baskı yapın. Terör örgütü lideri erken seçim istiyor nefes almak için. PKK erken seçim istiyor. HDP’nin CHP’nin İP’in sözcüsü erken seçim diyor. Ben de diyorum ki isteyenlere bakında erken seçim olmaması lazım.

“BİZDEN KORKMALARI BİZİM GURURUMUZ”

Türkiye’yi seven gruplar birlikte yürüyor. Ülkenin bu kadar sorunu varken seçim demek kötü bir şey. Seçim zaten geliyor. Başkanımızın dediği gibi 500 gün gibi bir süre var. Bu halk kimi seçiyorsa başımızın üstünde yeri var. Dünyanın en önemli gazetelerinden biri yazmış Tayyip Erdoğan’ın gitmesi yakın. Size ne? 2 sene önce Avrupa Ülkü Ocaklarını kapattı. Amerika’da Ülkü Ocakları terör listesine alınsın diye bir önerge verdi. Ülkü Ocakları terör örgütü ilan edilsin diye. Ülkü Ocaklarından tabi korkacaksınız. Ülkücüler bu ülkenin teminatdır. Bizden korkmaları bizim gururumuzdur. Zaten onlar da bizi sevmesin. Gerçekten Ülkücüler ve MHP bu ülkenin sigortası. Her zaman bize ihtiyaç var. Bu günlerde bu ülkenin daha fazla ihtiyacı var.

“BU BİR MODEL OLACAK”

Ben Kocaeli milletvekili olarak sizlerle gurur duyuyorum. Belki de bir model oluşturuyoruz. Ülkü Ocakları başkanı gelip il başkanı oldu. Teşkilatı Ülkü Ocaklarından oluşuyor. Belki de bu bir model olacak. Milletvekilleri olarak zamansızlıktan seçimden seçime ziyaret yapabiliyoruz. Bizim Milletvekili sayısını arttırmamız lazım. Teşkilat 2 buçuk aydır sahada. Kocaeli’de bir tek MHP sahada. Esnafa gidiyoruz, iş adamlarına gidiyoruz bürokratlara gidiyoruz. Ben de Ankara’da olmadığım sürece bu tür programlara katılmaya devam edeceğiz.

“HER YERİ KARIŞTIRMAK İÇİN BÜYÜK BİR ÇABA VAR”

Bizim Milliyetçi Hareket partisini tavana çıkarmamız lazım. En az 3 milletvekilimiz olsun da daha fazla sahada olalım. Biz birbirimize çok kolay küsüyoruz. Biz gururlu insanlarız. Bu kırılma durumlarını kenara koymalıyız. 2023’e kadar her yeri karıştırmak için büyük bir çaba var. Bireysel hareket yapmayacağız. Biz ülkücüler birbirimizi seveceğiz. Biz bir birimizle gurur duyuyoruz”