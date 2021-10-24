Büyükakın: “Onlar için rant varsa proje var”

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, AK Parti Çayırova İlçe Başkanlığı 61. Genişletilmiş İlçe Danışma toplantısına katıldı. İki yıllık süreç içeresinde 31 eser ve hizmeti tamamladıklarını, bunun yatırım bedeli olarak 151 Milyon 609 Bin TL olduğunu ifade eden Başkan Büyükakın, “91 Milyon 628 Bin TL’lik yatırım bedeliyle 28 eser ve hizmetimizi yapıyoruz. 17 projemizi hayata geçirecek olmakla birlikte Çayırova ilçemize bugüne kadar 76 eser ve hizmetlerimizle 243 Milyon 237 Bin TL’lik yatırım gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

“ORDA REKABET EDEMEYECEKLERİNİ ANLADILAR”

Yeşil bir Çayırova, yeşil bir Kocaeli için çok çalıştıklarını ifade eden Başkan Büyükakın, “9 milyon ağacımızı toprakla buluşturduk. Her konuda çok çalışıyoruz. Biz çalışıyoruz. Yatırım tutarlarımıza baktığımızda bunu görüyoruz. Peki onlar ne yapıyor. Sadece algıya çalışıyorlar. Başka ne yapıyorlar. Diyorlar ki projeye sözümüz yok. Orda rekabet edemeyeceklerini anladılar. Peki neye karşılarmış, ranta karşılarmış. Proje deyince bunların akıllarına rant geliyor. Yani bir yerde bir şey yapmak istediklerinde, kime ne vereceklerini düşünüyorlar sadece. Kafalarında proje diye bir şey yok ki. Onlar için rant varsa proje var. Sadece onu düşünüyorlar” şeklinde konuştu.

“OLMAYANI YANİ GÜNÜMÜZDE Kİ ALGIYI TEMSİL EDİYORDU”

“Sadece kafa karıştırmak üzerine bir strateji izliyorlar” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın, “Adeta, hani benzetmede hata olmaz derler ya. Hani Firavunun sihirbazları sihir yaptılar ve yılanları ortaya çıkartılar. Hz. Musa asasını yere bıraktığında, o sihirbazların yılanlarına ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Birisi sihiri, efsunu ve gerçek olmayanı yani günümüzde ki algıyı temsil ediyordu. Hz Musa’nın asası da gerçeği temsil ediyordu. Aslında bizim yapmamız gereken de şimdiye kadar yaptığımız gibi kapı kapı gezip sıkmadık el bırakmadan yaptıklarımızı ve gerçekleri anlatmaktır” ifadelerini sarf etti.

“MİLLETİN GÖZÜNÜN İÇİNE BAKA BAKA GERÇEKLERİ İNKÂR EDİYORLAR”

“Cumhurbaşkanımızın güney sınırlarımızda, kuzey sınırlarımızda, doğu da batıda, Afrika’da ve dünyanın mazlum milletlerinin olduğu her yerde, yaptıklarını anlatmamız gerekiyor” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın, şunları kaydetti: “Bugün normal bir dönemde yani siyasette bir araya gelmez dediklerimiz, hepsi bir yere geldi, yani toplandı. Biz bunlara altı artı bir koalisyonu diyoruz. Bunu da itiraf edemiyorlar. Geçen gün HDP eş başkanları, “Bizde kurulacak hükümette ortak olacağız” dedi. Bu taraftan hanımefendi gazeteci basın toplantısı yapan iki genel başkana soruyor. Peki ne diyorlar, biz böyle bir şey duymadık, haberimiz yok diyorlar. Milletin gözünün içine baka baka gerçekleri inkâr ediyorlar. Sadece ve sadece yapılan işlere gölge düşürmek için sadece ve sadece kafaları karıştırmak için çalışıyorlar.”

“SOROS DENEN BİR ADAM VAR, BU BİZDE Kİ KAVALA’NIN PATRONU”

Büyükakın konuşmasına, “1999’da bir istikrar programı uygulandı, 2000’de bir kriz çıktı ve bir gecelik faizler 5000-6000’ler oldu. 1990-2000 yılları arasında ekonomi verileri doktora tezi olarak yazdığım için her detayını bilirim. Çok iddialı söylüyorum o günkü şartlar yaşansaydı, bugün kü şeyler yapılmış olsaydı ve söylenseydi. Türkiye ekonomisi bir ay dayanmazdı. Gençler hatırlamazlar, rahmetli Ecevit çıktı, devlet krizi var, dedi. O günkü Cumhurbaşkanı bana anayasa kitapçığı fırlatmıştı, dedi ve bu devlet krizidir, demişti. Ordan çıktıktan sonra ekonomi yerle bir oldu. Aynı şeyi 1994’te yaşadık. Avrupa Birliği‘de yaşadı. Soros denen bir adam var. Bu bizde ki Kavala’nın patronu. Hani salmadığınız dedikleri Kavala. Açık Toplum Vakfı, O Soros denen adamındır. Aslında bir finans yatırımcısı. Kökeni İsrail’dir. Bu adamı dünyanın çeşitleri yerlerinde görürsünüz. Balkanlarda, Gürcistan’da, turuncu devrimlerde, Arap Baharı’nda ve her yerde görürsünüz. Finans ayırır, devirme hareketlerinin içinde görürsünüz bu şahsı ve uzantılarını” diyerek sürdürdü.

“BİZ ÇOK BÜYÜK MÜCADELELER VERİYORUZ”

“Türkiye’de apaçık bir şekilde kaos ortamı oluşturmak istiyorlar, bürokratları tehdit ediyorlar, siyasi cinayetler olacak diyorlar” diyen Başkan Büyükakın, “Ne mi yapmaya çalışıyorlar. Yapmak istedikleri şey kaos ortamı olsun, herkes korksun” istiyorlar. Biz buna teslim olacak mıyız elbette hayır. Bu çok yapıldı şimdiye kadar. 2007’de ne dediler, siz başörtülü eşi olan birisini Cumhurbaşkanı seçtirmeyiz dediler. Cumhurbaşkanımız, o zaman ki Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan ne yaptı, seçime gidiyoruz, dedi. Halep ordaysa arşın burada dedi. Biz çok büyük mücadeleler veriyoruz. Ne yaparsak yapalım onlar bundan vazgeçmeyecekler. Hiçbir zaman rahat vermeyecekler. Bizim içerde saflarımızı sıklaştırmak, algıya teslim olmamak, kol kola omuz omuza yaptıklarımızı anlatmamız gerekiyor” vurgusu yaptı.

“TERÖRÜN YENİDEN HORTLATILMASINI SAĞLAMAKTIR”

Bizim utanacağımız bir şeyimiz yok, bizim alnımız ak. Biz mazlum milletlerin umuduyuz. Bizim meselemiz sadece Türkiye’den ibaret değildir. Türkiye, Türkiye’den büyüktür. Azerbaycan’ın işgal altında ki toprakları kurtarılabiliyorsak, Doğu Akdeniz’de petrol arayabiliyorsak demek ki bi doğruyu yapıyoruz, güney sınırımızda kurulmak istenen tezgahlara meydan da okuyabiliyorsak doğruyu biz yapıyoruz ve güçlüyüz. Onlarda çıkıp oralara selam gönderiyorsa, mesela KHK ile atılanları geri alacaklarını vaad ediyorlar. Kimi alacaklar FETÖ’cüleri alacaklar. Peki başka ne yapacaklar, YPG, PYD ve PKK eksenini güçlendirmek, Kandil’e destek olunmasının önünü açmak, terörün yeniden hortlatılmasını sağlamak için çalışıyorlar. Bu adım adım devam eden Türkiye’yi bölme planlarının devreye alınması, Türkiye’nin 20 yıllık emeğinin heba edilmesi demektir. Bu nedenle, gece gündüz demeden hafta içi hafta sonu demeden durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz.” diyerek konuşmasını tamamladı.