Arslanbey GB, Serdivan’a mağlup oldu “1-3”

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Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 2. Grup’taki temsilcilerimizden Arslanbey Gençlerbirliği hazırlık maçında Sakarya BAL takımlarından Serdivanspor ile karşı karşıya geldi. Arslanbey Stadı’nda oynanan maçı konuk ekip 3-1 kazanırken, Arslanbey’in maçın genelindeki vasat görüntüsü dikkatlerden kaçmadı. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Serdivan’ın üstünlüğü ile sona ererken Arslanbey’de stoper Bartu Bulut kullanılan köşe vuruşu sonrası önünde bulduğu topu ağlara göndererek farkı 1’e indirdi. Kalan sürede kalesinde 1 gol daha gören Kartepe ekibi maçı 3-1 kaybetmekten kurtulamadı.