24 Eki 2021 - 12:23- Spor G: 24 Eki 2021 - 12:25

Arslanbey GB, Serdivan’a mağlup oldu “1-3”

Ali KÖKSAL
Ali KÖKSAL Tüm Haberleri
Arslanbey GB, Serdivan’a mağlup oldu “1-3” mask
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Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 2. Grup’taki temsilcilerimizden Arslanbey Gençlerbirliği hazırlık maçında Sakarya BAL takımlarından Serdivanspor ile karşı karşıya geldi. Arslanbey  Stadı’nda oynanan maçı konuk ekip 3-1 kazanırken, Arslanbey’in maçın genelindeki vasat görüntüsü dikkatlerden kaçmadı. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Serdivan’ın üstünlüğü ile sona ererken Arslanbey’de stoper Bartu Bulut kullanılan köşe vuruşu sonrası önünde bulduğu topu ağlara göndererek farkı 1’e indirdi. Kalan sürede kalesinde 1 gol daha gören Kartepe ekibi maçı 3-1 kaybetmekten kurtulamadı.

 

 
# Kartepe

24 Eki 2021 - 12:23 - Spor

Muhabir Ali Köksal

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