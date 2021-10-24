Arslanbey GB, Serdivan’a mağlup oldu “1-3”

Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 2. Grup’taki temsilcilerimizden Arslanbey Gençlerbirliği hazırlık maçında Sakarya BAL takımlarından Serdivanspor ile karşı karşıya geldi. Arslanbey Stadı’nda oynanan maçı konuk ekip 3-1 kazanırken, Arslanbey’in maçın genelindeki vasat görüntüsü dikkatlerden kaçmadı. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Serdivan’ın üstünlüğü ile sona ererken Arslanbey’de stoper Bartu Bulut kullanılan köşe vuruşu sonrası önünde bulduğu topu ağlara göndererek farkı 1’e indirdi. Kalan sürede kalesinde 1 gol daha gören Kartepe ekibi maçı 3-1 kaybetmekten kurtulamadı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.