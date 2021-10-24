24 Eki 2021 - 12:25- Gündem G: 24 Eki 2021 - 12:27

Engelli yaşam merkezi inşaatı yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Engelli yaşam merkezi inşaatı yaptırılacak

24 Eki 2021 - 12:25 - Gündem

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