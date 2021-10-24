24 Eki 2021 - 12:28- Gündem G: 24 Eki 2021 - 12:31

SGK'dan sözleşmeli personel alımı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, SGK'dan sözleşmeli personel alımı
SGK'dan sözleşmeli personel alımı mask

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen “Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Projesi” Destek Ekibinde görevlendirilmek üzere proje süresince tam zamanlı sözleşmeli personel istihdam edilecek. Proje, kadın girişimciliğinin teşviki ve kadın işçilerin istihdam edilebilirliklerinin geliştirilerek kadınların iş gücüne katılımını ve kayıtlı istihdamını artırmayı amaçlıyor.

Bu çerçevede kadın girişimcilere ait mikro ölçekli ve genç işletmelerde ilave olarak istihdam edilecek kadın işçi için işverenlere mali destek sağlanacak. Proje kapsamında Merkez ve Yerel Ofis Ekibinde projeye ait iş ve işlemlerin yürütümünün sağlanması için belirli süreli personel istihdam edilecek. Bu personelin belirlenmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca seçme sınavı düzenlenecek. Başvurular için son tarih 12 Kasım 2021 mesai bitimi olarak belirlenmiştir. 

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# Kadın, proje

24 Eki 2021 - 12:28 - Gündem

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Yorumlar

(1)
01

Erol Demirbek Türk - İKTİDAR HARIL HARIL MEMUR ALIYOR . SANDIK YAKIN BELLİ .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Ekim 13:23

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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