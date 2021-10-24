Gazi Üniversitesi 200 Sözleşmeli Personel alacak

Gazi Üniversitesi 200 Sözleşmeli Personel istihdam edecek. Hemşire, Biyolog, Laborant, Sağlık Teknikeri ve Destek Personeli kadrolarına başvurmak isteyenlerin 21 Ekim - 4 Kasım 2021 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacak.

DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ...