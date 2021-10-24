Gülşen ve Türker dünyaevine girdi

Kadriye ve Faruk Zeren Çiftinin plates eğitmeni kızı Gülşen ile Şaziye ve Ahmet Kazan çiftinin Yönetici oğlu Türker dün akşam saatlerine gerçekleşen nikah töreni ile dünya evine girdi. İzmit Belediye Meclisi MHP’li Meclis Üyesi İlker Kazan’ın kardeşi olan Türker Kazan’ın nikahına Cumhur İttifakı siyasileri akın etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın kıydığı nikahın şahitliğini ise MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, MHP Eski İl Başkanı Aydın Ünlü, İzmit Belediye Meclisi AKP Grup Başkanı Muharrem Tutuş, İzmit Belediye Meclisi AKP Meclis Üyesi Engin Duymaz ve İlker Kazan gerçekleştirdi.
“SABIR YOLDAŞINIZ OLSUN”
Nikah akdini gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, “İnşallah bundan sonra her gün daha da çok mutlu olursunuz. Evlilik uzun bir maraton. Bu maratonda sabır yoldaşınız olsun. Gözlerinizdeki mutluluk hiç bitmesin. Aranızdaki sevgi ve muhabbet Hazreti Adem İle Havva arasındaki gibi olsun. Aynı yastıkta ihtiyarlayın. Allah sizi sevdikleriniz ile beraber yuvanızı şenlendirecek çocuklar ile birlikte ömür nasip etsin” ifadelerini kullandı.
“EVLİLİK NE KADAR GÜÇLÜ OLURSA TÜRK TOPLUMU O KADAR GÜÇLÜ OLUR”
Çifte nikah cüzdanını veren MHP il Başkanı Yunus Emre Kurt ise, “Evlilik Türk topluluğunun en güçlü yapı taşı. Evlilik ne kadar güçlü olursa Türk Toplumu da o kadar güçlü olur. Allah iki cihanda da saadet nasip etsin” ifadelerini kullandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.