24 Eki 2021 - 15:01- Gündem G: 24 Eki 2021 - 18:16

Kocaeli'de 3 kişi koronaya yenildi

Koronavirüs sebebiyle bugün Kocaeli'de 3 vatandaşımız hayatını kaybetti
Kocaeli'de 3 kişi koronaya yenildi mask

Osman Sivrioğlu

Kartepe Emekevler Çamlık Mahallesi Saklı Sokakta ikamet eden birçok fabrikada işçi olarak çalışan Osman Sivrioğlu koronavirüs nedeniyle (65) vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Osman Sivrioğlu’nun cenazesi Uzunbey Mezarlığında toprağa verildi.

Hayriye Gül Çavuşoğlu

Başiskele Havuzlu Bahçe Mahallesi Kirazlı Bahçe Caddesi Kirazlı Kent Konutlarında ikamet eden memuriyetten emekli Halil İbrahim Gül’ün eşi Hayriye Gül Çavuşoğlu (56) koronavirüs nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Hayriye Gül Çavuşoğlu’nun cenazesi Yeniköy Merkez Mezarlığında toprağa verildi.

Celal Aydoğan

Darıca Abdi İpekçi Mahallesi 1530. Sokak adresinde ikamet eden Celal Aydoğan (77) koronavirüs nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Celal Aydoğan’ın cenazesi Balçık Mezarlığında toprağa verildi.

 

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24 Eki 2021 - 15:01 - Gündem

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