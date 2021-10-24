Kocaeli'de 3 kişi koronaya yenildi

Osman Sivrioğlu
Kartepe Emekevler Çamlık Mahallesi Saklı Sokakta ikamet eden birçok fabrikada işçi olarak çalışan Osman Sivrioğlu koronavirüs nedeniyle (65) vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Osman Sivrioğlu’nun cenazesi Uzunbey Mezarlığında toprağa verildi.
Hayriye Gül Çavuşoğlu
Başiskele Havuzlu Bahçe Mahallesi Kirazlı Bahçe Caddesi Kirazlı Kent Konutlarında ikamet eden memuriyetten emekli Halil İbrahim Gül’ün eşi Hayriye Gül Çavuşoğlu (56) koronavirüs nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Hayriye Gül Çavuşoğlu’nun cenazesi Yeniköy Merkez Mezarlığında toprağa verildi.
Celal Aydoğan
Darıca Abdi İpekçi Mahallesi 1530. Sokak adresinde ikamet eden Celal Aydoğan (77) koronavirüs nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Celal Aydoğan’ın cenazesi Balçık Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.