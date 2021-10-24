Olay, Kartepe'ye Uzunçiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir şüpheli boş sokakta tek başına yürüyen kadını takip etmeye başladı. Şüpheli, dakikalarca süren takibin ardından kadının çantasını kapkaç yöntemiyle alarak kaçtı. Bir anda neye uğradığını şaşıran talihsiz kadın dengesini kaybederek yere düşerken, şüpheli ise koşarak kayıplara karıştı. Yaşanan kapkaç anı da saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin kadını gizlice takip ettiği, daha sonra birden koşarak çantasını aldığı, ardından da olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.
24 Eki 2021 - 15:05- Asayiş Güncelleme: 24 Eki 2021 - 15:24
Kocaeli'de yolda yürüyen kadına kapkaç şoku
Kocaeli'de akşam saatlerinde sokakta tek başına yürüyen kadın, onu takip eden şüphelinin kapkaçına uğradı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.