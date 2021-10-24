AKP’ye göre Hürriyet’in 24 başarısızlığı

İzmit Belediye Meclisi AKP Grup Başkanvekili Muharrem Tutuş yaptığı yazılı basın açıklamasında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in kendilerine göre “başarısızlıklarını” 24 maddede sıraladı. Tutuş açıklamasında 2,5 yıllık dönemde İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in kavga, kaos ve tartışma dışında hiçbir şey getiremediğini ifade ederek hazırladıkları 24 maddeyi şu şekilde sıraladı:

“1)- CEDİT dedin. Kredi verdik, her türlü yetkiyi verdik. Mahalleyi yüz üstü bırakıp kaçtın.

2)- HALK SÜT dedin. Kredi dahil ne istediysen verdik, köylülerimizi kullanıp kenara attın.

3)- TELEFERİK dedin. Bir sene meclis-komisyon süründü, bacağını koymaya yer yok diyorsun.

4)- 3500 ₺’ye çalışan otobüsleri, 19bin ₺’ye belediyeye kiralamaya çalıştın. Yakalanınca, daha vermedik dedin.

5)- GÖLKAY dedik. Fuar'daki gölden bahsettin. Milyonluk yatırımı iki buçuk yılda çürüttün.

6)- KURULMAMIŞ ŞİRKETLERE dahi ihalesiz iş verdin, para dağıttın. Yakalandın, suç duyurusunda bulunacağım dedin, bulunmadın.

7)- İHALESİZ PARALAR. Milletvekilinin kardeşine, il başkanınızın yeğenine, gençlik kollarına, partililere 26 milyon TL ihalesiz para dağıttın. Sustun.

8)- SGK dedin. Bize vermediler, ucuza ve birilerine peşkeş çektiler dedin. İhaleye bile girmediğin ortaya çıkınca, kıvırıp para yoktu dedin.

9)- BORÇ ÖDÜYORUZ enkaz devraldık dedin. İki yılda belediyenin borcunun 100 milyon TL daha arttığı ortaya çıktı. Sustun.

10)- BELEDİYE ŞİRKETLERİNE belediyenin yolunu bile bilmeyen kişileri, maaşlarına da zam yaparak atadın.

11)- FETHİYE dedin. Buyur yap dedik. İSU dedin, Büyükşehir dedin. Bırak yapalım dedik, hepsini yaparım dedin. Proje yok dedin, protokol yok dedin. Yaz dedin, kış dedin. Hala başlayamadın.

12)- YEŞİLOVA-TEPEKÖY cadde düzenlemesi dedik. Gece yarısı; kaldırımları, yolları yıktın dağıttın. İki ayda ben bitireceğim dedin, altı ay oldu. Esnafların dükkanlarının önü şantiye gibi. Alt yapısı, üst yapısı bakalım ne zaman yapacaksın?

13)- KREŞ dedin. Yoksul mahalle, kenar mahalle diye diye açtınız. Vatandaş 1000 TL’yi duyunca fiyatları geri çektin. Yeşilova yoksul mu dedin?

14)- HEYKEL dedik. AK Parti dönemi yapılan; Türk bayraklarını, Çanakkale anıtlarını, Sarıkamış şehitlerini siyasete alet ettin ve bunlar da heykel dedin.

15)- ASKIDA FATURA dedin. Adı var, kendi yok. Ödediğin toplam fatura, 4 bin TL çıktı.

16)- ÇÖPLÜK yaptığın Karadenizliler mahallesini iki ayda temizleyeceğiz dedin, temizlemedin, İZAYDAŞ dedin.

17)- TARIMSAL FAALİYETLER yapıyoruz dedin. Milyonlar çöpe gitti, Lavanta bahçeleri kurudu. Elli çuval biber, patlıcan, domates ürettik dedin.

18)- DAL ÖĞÜTME MAKİNESİ dedin. Bir yılda 12 milyon TL tasarruf edeceğiz dedin. Makinanın kendi parası bile çıkmadı.

19)- AYAKKABICILAR ÇARŞISI'nın çatısını tamir ettik dedin. İki yıldır çarşıda şemsiyesiz gezilemiyor.

20)- CUMHURİYET PARKI'nı iki buçuk yıldır çöpe çevirdin. Büyükşehir el atınca tam da yapacaktım dedin.

21)- ŞAHSİ REKLAMLARınıza milyonlar harcadın. Reklam şirketlerine para saçma rekoru kırdın.

22)- İZMİTİN ÇOCUKLARINA verilen 150₺’lik giyim ve kırtasiye yardımını kestin. Bu kentle ilgisi bile olmayan, kim oldukları da bilinmeyen provakatörlerle ev açtın, kucak açtın..

23)- KAMYONLARLA büyükşehirin bilbordlarını yıkın, benim reklamımı yapın her yerde dedin. Yakalanınca sustun.

24)- ŞEREF NAMUS SÖZÜ dedin. Kimse ekmeğinden olmayacaktı. İstersem çat çat doğrarım dedin, doğradın. Hem işten atma hem de belediyenin kasasından tazminat ödeme rekoru kırdın. Ve daha neler, neler... Haberiniz olsun Fatma Hanım, bunların hepsini İzmit halkı biliyor.”