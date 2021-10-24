24 Eki 2021 - 16:09- Asayiş G: 24 Eki 2021 - 16:12

İzmit'te korkutan kaza: 1 yaralı

İzmit Kozluk Mahallesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
İzmit'te korkutan kaza: 1 yaralı mask

Alınan bilgiye göre İzmit Kozluk Mahallesi Sadettin yalım Caddesi üzerinde seyir halinde olan henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 AHS 845 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Zülfü D. idaresindeki 41 BG 190 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil de farklı yönlere savrulurken 41 AHS 845 plakalı otomobilin sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer otomobilin sürücüsü Zülfü D. polis merkezine götürülürken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
# sağlık

24 Eki 2021 - 16:09 Kocaeli/ İzmit- Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.318.830 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit'te 25 kilo 685 gram esrar ele geçirildi mask
İzmit'te 25 kilo 685 gram esrar ele geçirildi
19 yaşındaki genç otomobilde ölü bulundu mask
19 yaşındaki genç otomobilde ölü bulundu
Dengesini kaybeden işçi iskeleden düştü mask
Dengesini kaybeden işçi iskeleden düştü
Polisten kaçan sürücü bariyerlere çarparak yaralandı mask
Polisten kaçan sürücü bariyerlere çarparak yaralandı
6 yaşındaki çocuk 4. kattan düştü mask
6 yaşındaki çocuk 4. kattan düştü
TEM'de durdurulan minibüsten 40 düzensiz göçmen çıktı mask
TEM'de durdurulan minibüsten 40 düzensiz göçmen çıktı
Anket İzmit Yürüyüş Yolu yıl sonunda bitecek mi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL