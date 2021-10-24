İzmit'te korkutan kaza: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre İzmit Kozluk Mahallesi Sadettin yalım Caddesi üzerinde seyir halinde olan henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 AHS 845 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Zülfü D. idaresindeki 41 BG 190 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil de farklı yönlere savrulurken 41 AHS 845 plakalı otomobilin sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer otomobilin sürücüsü Zülfü D. polis merkezine götürülürken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.