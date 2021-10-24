Belediye Derincespor’dan Veysel Tipioğlu’na ziyaret

3. Lig 3. Grup’taki temsilcilerimizden Belediye Derincespor’da Başkan Ahmet Güntepe, Basın Sözcüsü Haşmet Uçar, yönetim kurulu üyeleri Abdurrahman Kaya ve Eren Kazgan, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu’nu makamında ziyaret etti. Tipioğlu’na üzerinde isminin yazıldığı Belediye Derincespor forması hediye eden sarı lacivertli kurmaylar, Veysel Tipioğlu’nu Derince’nin maçlarına davet etti. Başkan Güntepe ve yönetim kurulu üyeleri misafirperverliğinden ötürü Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu’na teşekkür etti.