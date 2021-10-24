Hamza Bayoğlu Düzce 81 Yıldız’da

İlimizin başarılı kanat forvetlerinden Hamza Bayoğlu, Düzce Süper Amatör Lig takımlarından Düzce 81 Yıldızspor ile anlaştı. Çok ciddi bir yatırım yapan, Kasımpaşaspor’un eski teknik direktörü Ekrem Örenç’in çalıştırdığı ve hedefini iki sezon içerisinde 3. Lig olarak belirleyen Düzce ekibi Hamza’nın transferi ile ofans hattını iyice güçlendirdi. Oldukça süratli, teknik ve dengeli bir kanat oyuncusu olan İzmitli futbolcu yeni takımında başarılı olmak ve sezon sonunda şampiyonluk yaşamak için elinden geleni yapacağını ifade etti.