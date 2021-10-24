24 Eki 2021 - 16:21- Spor G: 24 Eki 2021 - 16:22

Efeler, Ürgüp’te patladı: 0-3
Efeler, Ürgüp’te patladı: 0-3 mask

Türkiye Voleybol 1.Liginde mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediye voleybol takımı, deplasmanda Ürgüpspor'a set vermeden kazandı. Efeler, 3-0 galip geldi. 20-25, 22-25 ve 23-25’lik setlerle kazanan temsilcimiz 3.maçında ilk galibiyetini elde etti. Mavi Beyazlılar 4.hafta maçında İstanbul BBSK ile 30 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’te başlayacak maçta, İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda karşılaşacak.

24 Eki 2021 - 16:21 - Spor

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